Amasra Maden Katliamı'nda İki Yıl

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(ANKARA) - Amasra Belediyesi, 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra Maden Katliamı'nın 2'inci yılında anma etkinliği düzenledi. TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Amasra Maden Katliamı'nın öncesine ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaca "Bu facialar fıtrat veya kader değildir düpedüz cinayettir" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra Maden Katliamı'nın 2'inci yılında Amasra Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Karaca burada yaptığı açıklamada Amasra maden faciasından yıllar önce yaşananları hatırlattı.

Karaca alınması gereken önlemlerin alınmamasının faciaya yol açtığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben biraz geçmişe sizi götürmek istiyorum. Dönemin Manisa Milletvekili bugün Genel Başkanımız olan Özgür Özel başkanımız Meclis kürsüsüne çıktı, madenci baretini kürsüye vura vura Soma'daki yaklaşan faciayı kürsüden anlattı. Dedi ki 'Eğer önlem almazsanız Soma'da facia yaşanacak, bunu engelleyin, riskler şunlardır, önlem alın' dedi. Ancak o gün TBMM'de konuşmayı dinleyen iktidar yetkilileri kulaklarını o uyarılara tıkadılar ve kısa bir süre sonra Soma'da maden faciası. Tıpkı uyarıldığı gibi alınmayan öngörülen ama önlenmeyen sebeplerle facia meydana geldi ve 301 madencimiz o madende şehit oldu. Ardından Meclis'te apar topar o günkü uyarılara kulak tıkayanlar 301 canın şehit olması, 301 canın iş cinayetinde yaşamdan koparılmasından sonra bir Meclis araştırma komisyonu kurdular. O Meclis araştırma komisyonunda maden facialarının sebepleri, alınması gereken ama alınmayan önlemler, bir daha madende iş cinayeti olmasın tedbir alınsın diye neler yapılması gerektiği tek tek sıralandı. Ama o günden bu yana Meclis'in tozru raflarında o rapordaki hiçbir öneri hayata geçirilmedi. Ardından Ermenek'i ardından 2 yıl önce Amasra'yı yaşadık."

"Bu facialar fıtrat veya kader değildir düpedüz cinayettir"

Karaca, madencilerin ölümünden siyasi iktidarın sorumlu olduğunu belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"İktidarın sorumluluğu, böyle teknolojinin geliştiği bir dünyada öngörülen, önlenebilecek olan bu faciaların önüne geçmektir. Eğer Meclis kürsüsünden uyarılmış ama kulaklar sağır duyulmamış, 301 madenci ölmüşse bu facialar fıtrat veya kader değildir düpedüz cinayettir. Amasra'da 2 yıl önce facianın hemen akabinde milletvekillerimizle buradaydık. Aileleri dinledik, başsağlığında bulunduk. Madenci kardeşlerimiz tek tek uyarmışlar, yetkililere ulaşmaya çalışmışlar ama aynı duyarsızlık öngörülen ama önlenmeyen bu faciada hayatını kaybetmiş. Sorumlu siyasi iktidardır. Biz siyaset yapmak için değil, bir daha Amasra yaşanmasın diye sorumlunun kim olduğunu tespit etmek durumundayız. Acınız elbette acımızdır ama sizin kadar o acıyı hissetmiyoruz. Sabah bir madenci eşi dedi ki 'sorumlu olan kişi bana sokakta selam verdiğinde aynı acıyı hissediyorum'. En tepeden en aşağıya kadar tüm sorumlular yargı önünde hesap verirse ailelerin içindeki yangın bir nebze sönecek. Biz iki yıldır buradayız, duruşmalarda buradaydık, bir daha Amasra Katliamı yaşanmasın diye yine burada olacağız."