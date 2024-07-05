Karacabey'de Batan Geminin Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika
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Karacabey'de Batan Geminin Soruşturması Tamamlandı

Karacabey\'de Batan Geminin Soruşturması Tamamlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin soruşturması tamamlandı. Bilirkişi raporunda, geminin ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmamasının kazanın temel nedeni olduğu belirtildi. Gemi sahibi ve kaptanın asli kusurlu olduğu ifade edildi.

05.07.2024 15:41
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BURSA'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin soruşturmada, bilirkişi raporu hazırlanıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Raporda, geminin teknik analizlerine, denetim incelemelerine, su altı görüntülerine, liman kayıtlarına ve beyanlara yer verilip, gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmamasının, kazanın temel nedeni olduğu belirtildi. Raporda, cesetlerine ulaşılan gemi sahibi Murat Altıntaş (47) ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın (55) asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Batuhan A adlı gemi, 6 mürettebatıyla, Balıkesir'in ada olan Marmara ilçesinden aldığı mermer tozlarını 15 Şubat'ta, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limana getirirken kentin Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alıp battı. Olay sonrası çok sayıda arama ve kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Farklı günlerde mürettebattan Batuhan A.'nın sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık, yağcı Hüseyin Tutuk (40), aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav'ın (22) cansız bedenleri bulundu, gemide mühendis olarak görevli Murat Çalışkan'a (33) ise henüz ulaşılamadı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili, Karacabey Cumhuriyet savcısı ve 2 savcı görevlendirildi. Soruşturmada, geminin batmasına ilişkin bilirkişi olarak belirlenen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi, incelemelerini tamamlayıp 25 sayfalık rapor hazırladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda, geminin teknik analizlerine, denetim incelemelerine, su altı görüntülerine, liman kayıtlarına ve beyanlara yer verildi. Geminin uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde tüm kontrollerinin ilgili kurumlarca zamanında ve olması gerektiği gibi yerine getirildiği bilgisine yer verilen raporda, kazanın temel nedeninin, gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmaması olduğu belirtildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık ve donatan (gemi sahibi) Murat Altıntaş'ın, sefer sırasında sızdırmazlığa ilişkin zaafın farkına vardıkları ancak tedbir almadıkları, zamanla su alan mermer tozunun ağırlaşmasının geminin önce yavaşlaması, ardından rotasından sapmasına neden olduğuna ilişkin tespitler raporda yer aldı. Raporda, mürettebatın pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı, geminin motor gücünün de zayıfladığına dikkat çekildi. Kaptan ve gemi sahibinin, aynı konumdan geçen başka gemilerden yardım istemedikleri, yaşanan tehlikeye rağmen telefon ya da telsizle çağrı yapmadıkları aktarılan raporda, armatör Altıntaş'ın gemi batmadan 4 dakika önce saat 06.28'de Türk Radyo'ya, ambar muşambalarının parçalandığı ve 'batma tehlikesi geçirdikleri' bilgisini verdiği kaydedildi. Bilirkişi raporunda, olayın ardından gemide can simidi, can yeleği, bot ve filika gibi emniyet ekipmanlarının bulunduğu ancak mürettebatın bunları kullanmadığının görüldüğü, gemiden ayrılmaya yönelik girişim yapılmadığı, yine kaptan ve donatanın sorumluluklarına rağmen tahliyeye ilişkin girişimde bulunmadığına dikkat çekildi.

'MUŞAMBALAR UYGUN ŞEKİLDE SABİTLENMEMİŞ'

Ambar kapaklarının sızdırmazlığının muşambayla sağlanmasının uluslararası kurallara uygun olduğu ancak kazanın meydana geldiği seferde muşambaların uygun şekilde sabitlenmediğinin anlaşıldığı ifade edilen raporda, geminin sahibi ve kaptanın gemi ambar sızdırmazlığına ilişkin donanım zaafının farkında olduğu, geminin yükü ve personelin emniyetinden sorumlu olan kaptanın, gemi batma tehlikesi geçirmesine rağmen tedbirli ve ehil hareket etmediği görüşüne yer verildi. Raporda, geminin batması ve mürettebatın hayatını kaybetmesine neden olması nedeniyle, gemi kaptanı ve geminin sahibinin asli kusurlu olduğu sonucuna varıldı.

Bu arada, batan Batuhan A gemisinde mühendis olarak görev yaparken kaybolan Murat Çalışkan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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