Karacabey'de Kaybolan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Karacabey'de Kaybolan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Karacabey\'de Kaybolan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan kaçan bozayıyı bulmak için dron ve köpeklerle arama çalışmaları sürüyor. Yerel halk, ayıyı ilk gördüklerinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

16.01.2025 15:17  Güncelleme: 15:19
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DRON VE KÖPEKLE ARANIYOR

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahrip etmesi sonucu kaçan bozayıyı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda dron ve köpekler kullanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri, ayının sokak araları ve ormanda ayak izini sürüyor.

'ÇÖP KOVASINI DEVİRMİŞTİ'

Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan, barınaktan kaçan ayıyı ilk görenlerden Resul Bülbül, "Sabah saatlerinde benim evin karşısındaki çöp kovasını devirmişti. Ben de o sese uyandım. Kalkıp baktığımda ilk olarak bir şey göremedim. Sanki bir köpek gibi gördüm ama köpeğe de benzetemedim. Büyük ve tüylü bir şeydi. Hanım da kalkıp gördüğünde domuza benzetti. Yukarıdaki çöpleri karıştırdı. Sonra ben de arabayı çalıştırdım. Caminin oradan ayıyı geri çevirdim. Bayırdan aşağı arabayla korna basarak gönderdim. Muhtarı aradım ve o da hemen Milli Parklar'ı ve jandarmayı aramış. Ayı saldırgan değildi. Arabaya bile saldırmadı. Ayıyı zorla kovalıyordum. Ayı, halen bulunmadı, dron kullanarak arıyorlar. Bizim köylüler ayıdan korkmaz. Alışığız, Artvin'den gelmeyiz. Artvin'de ayılarla birlikte hayvan otlatıyoruz. Sıkıntı yok. Korkan da yok" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Şenol Kuş da ayıyı takip ettiklerini ancak araçlardan korkarak kaçtığını söyleyerek, "Sabah saatlerinde bir ayı kaçma olayı oldu. Bizim hemen sınırlarımızda ayı barınağı var. Ağaç devrilmesinden dolayı bir ayı kayboldu. Köyümüzde görüldü ve takip ettik. Ayı, araçlardan korkarak elimizden kaçtı. Şu an yetkililer tarafından aranıyor. En kısa zamanda bulunacaktır" dedi.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karacabey'de Kaybolan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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