Karacadağ Pirincinin Hasadı Başladı - Son Dakika
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Karacadağ Pirincinin Hasadı Başladı

Karacadağ Pirincinin Hasadı Başladı

Derik'te coğrafi işaretli Karacadağ pirincinin hasadı yapılıyor, bu yıl 420 ton verim bekleniyor.

05.10.2024 19:14
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MARDİN'in Derik ilçesinde coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı başladı.

Derik ilçesine 35 kilometre mesafedeki kırsal Şerifli Mahallesi'nin bulunduğu Karacadağ bölgesinde ekilen, kentin coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı başladı. Hasadı yapılan pirinçlerin kurutma işleminin ardından fabrikalara götürülerek paketleneceğini belirten Derik Çeltik Üreticileri Temsilcisi Faysal Yılmaz, "Kırsal mahallemiz Karacadağ eteklerinde olduğu için yıllardan beridir çeltik ekiyoruz, Çeltik için su göledimiz 1978 yıllarında atalarımız tarafından devlete bildirilerek inşa edilmiş bir gölettir. Devletin verdiği imkanlarla kısıtlı da olsa çeltik alanında çeltik ekiyoruz. 920 dekarlık çeltik alanında, ismi Şerifbaba olan göletten ekim yapıyoruz. Ektiğimiz çeltikte sadece işçilerle bunu biçiyoruz. Erkek işçiler biçtikten sonra kadın işçiler bunları topluyor, çeltikleri alana serip kurutma makinasını kullanmadan kurutuyor. Kurutma işleminden sonra Diyarbakır'daki iki fabrikadan birine paketlemek için götürüyoruz" dedi.

'AVRUPA ÜLKELERİNDEN DE TALEP VAR'

Bu yıl 420 ton verim beklediklerini belirten Yılmaz, "Her nisan ayının 20'inde ektiğimiz çeltiği 120 günlük sulamadan sonra, yani 20 Ekim'e kadar biçiyoruz. Geçen sene 120 civarında kadınlı ve erkek işçiler hasat yaparken, bu sene yaklaşık 100 erkek ile 60'a yakın kadın işçilerle hasadımızı yapıyoruz. Geçen sene 920 dekarlık alandan 400 ton civarında verim elde ettik. Bu sene 420 ton verim elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çeltiğimizin tonu 27 bin liraya fabrikaya veriyoruz, fabrika bize tohumunu 40 bin liraya veriyor. Çeltik alanımız yüksek rakımlı olduğu için serin oluyor, siyah taşların olduğu alanda çeltik pirincin tadı da bir başka oluyor. Bu pirincimizi yiyen her sene istiyor. 1 bardak pirince 3 bardak su ile yapılıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinden Almanya, İsviçre ve Norveç gibi ülkelerden sipariş verenler ve bizden pirinç isteyenler oluyor. Gönül ister ki Ülkemizde de bu pirincimizin tanıtılması ve önerilmesidir" dedi.

Pirinç üreticilerinden Nizameddin Pirinçioğlu da, üretilen pirincin minerallerinin yüksek olduğunu belirterek, "1978'den beridir bu bölgemizde dedelerimizden kalma Karacadağ pirincini ekiyoruz. Her yıl Nisan ayında saha olarak açıyoruz. Ekim aylarında da biçme dönemine giriyoruz. Bu bölge baki ve doğal bir bölge olduğu için ne bir fabrika nede bir araç gereç, yani demir girmez. O yüzden mineralleri yüksek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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