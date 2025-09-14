Karadağ'da Gazze için Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karadağ'da Gazze için Protesto

Karadağ\'da Gazze için Protesto
14.09.2025 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Podgoritsa'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı eylem yaptı ve dayanışma çağrısında bulundu.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durması için eylem yaptı.

Golootocke Zrtve Meydanı'nda Filistinli iki çocuğun duvar resminin yapıldığı yerde toplanan Karadağlılar, İsrail'i protesto etti.

Karadağ hükümet binasına yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in soykırımını kınayan sloganlar attı.

Büyük bir Filistin bayrağı da taşıyan grup, "Özgür Filistin" ve "Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kötüleşen insani duruma ve açlığa da dikkati çekti.

Filistin ile Dayanışma Hareketi adına açıklama yapan Mato Kankaras, Karadağ resmi kurumlarından, İsrail ile olan her türlü iletişimi sonlandırmasını talep ettiklerini dile getirdi.

İsrail'e Karadağ'dan silah ticaretinin de durmasını istediklerini aktaran Kankaras, "Karadağ'ın, Filistin halkına insani yardım sağlamasını talep ediyoruz." dedi.

İnsan hakları aktivisti Mirza Muleskovic de soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak, "Kadın ve çocukların ölmesini durduralım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Karadağ, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ'da Gazze için Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

18:03
İki hoca da tüm kozlarını oynadı Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 18:37:52. #7.12#
SON DAKİKA: Karadağ'da Gazze için Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.