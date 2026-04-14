Karadeniz'de 200 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Karadeniz'de 200 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

14.04.2026 15:51
İstanbul açıklarında yapılan operasyonda 200 kg uyuşturucu ve 6 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında Karadeniz'de bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karadeniz'de ortak operasyon düzenlendi.

Karadeniz'deki "uyuşturucu kaçakçılığı" ağının ortaya çıkarıldığı operasyonda, İstanbul açıklarındaki bir teknede gizlenmiş 200 kilogram skunk ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Paylaşımda, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizle hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

