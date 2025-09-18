Karadeniz'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
18.09.2025 12:28
Fırtına öncesi yük gemileri Sinop'un limanına demirledi, balıkçılar limanda bekliyor.

Karadeniz'de fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Uyarı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunmalarını istedi.

Kaynak: AA

