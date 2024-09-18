Karadeniz Ereğli, Almanya Düren'deki Şehir Festivalinde Tanıtıldı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli, Almanya Düren'deki Şehir Festivalinde Tanıtıldı

Karadeniz Ereğli Belediye Meclis üyeleri, kardeş şehir Almanya'nın Düren kentinde düzenlenen şehir festivaline katılarak Ereğli'yi tanıttı ve 'Karadeniz Ereğli Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

18.09.2024 13:34
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclis üyeleri, Kardeş Kent Almanya Düren kentinde yapılan şehir festivaline katıldı. Festivalde Karadeniz Ereğli standı açıldı, kardeş şehir ilişkileri kapsamında temaslarda bulunuldu ve Kuzey Düren'deki "Karadeniz Ereğli Sokağı" yeni tasarımıyla açıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin CHP'li, AK Parti'li ve İyi Parti'li Meclis üyeleri, Ereğli'nin kardeş kent belediyesi olan Almanya Düren Belediyesi'nin düzenlediği şehir festivaline katılarak Ereğli'yi tanıttı.

Düren Şehir Festivali'nde Karadeniz Ereğli standı açıldı. Festivale katılanlara Ereğli'ye özgü ürünler tanıtıldı, tanıtım broşürleri dağıtıldı. Türk korosunun sahne aldığı festivalde Ereğli heyeti birçok yabancı ve Türk misafirleri ağırladı, Başkan Halil Posbıyık'ın selamlarını iletti. Festival kapsamında daha önce Karadeniz Ereğli adının verildiği Kuzey Düren'deki Karadeniz Ereğli Platz, Berlinli sanatçı Tim Trantenroth'un etkileyici cephe resmi tasarımıyla açıldı.

Başkan Posbıyık ve Ereğli halkına selamlarını ileten Düren Belediye Başkanı Frank Peter Ullrich, "Bir fikrin nasıl canlı bir mekana dönüştürülebileceğini görmek harika. Karadeniz Ereğli Platz'da bir araya gelmek artık yepyeni bir nitelik kazandı. Kuzey Düren'in geleceğini önemseyen ve bugün bizimle birlikte bu yeniden tasarımın açılışını kutlayan pek çok kişi bu sürece dahil oldu; Kuzey Düren ilçe meclisi, ilçe politikacıları ve Karadeniz Ereğli kardeş şehir komitesi burada özel olarak anılmayı hak ediyor" dedi.

Düren Belediye Başkanı Frank Peter Ullrich, Ereğli heyeti onuruna akşam yemeği düzenledi. Burada Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Gökhan Günay, Ereğli'nin hediyelerini takdim etti, Ullrich'in hediyelerini kabul etti.

Belediye Meclis üyelerinin Almanya Düren temasları, kardeş şehir ilişkileri kapsamında çeşitli ziyaretlerle tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli, Almanya Düren'deki Şehir Festivalinde Tanıtıldı - Son Dakika

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