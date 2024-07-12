Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı: Erdemir ve OYAK Halka Zulmediyor

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir'in ve OYAK'ın özelleştirilmesinden sonra kurumların halka zulmettiğini söyleyerek, "Karadeniz Ereğli'nin haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, makamında basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Posbıyık, şunları söyledi:

"Karadeniz Ereğli halkının emek gücüyle var olan, kirli havasını soluduğumuz, çevresel tüm etkilerine maruz kaldığımız Erdemir'in özelleştirmeyle sahibi olan yönetimi OYAK, hem Erdemir işçisine hem Ereğli halkına hem de bu kentin belediyesine zulüm etmeye devam ediyor. Bugüne kadar belediye meclis üyelerimle birlikte her zaman Ereğli halkının haklarını savundum. Hem Belediye'nin hem halkımızın haklarını savunmaktan asla geri durmayacağım. Gerektiğinde halkımla birlikte meydanlara indim, inmeye de devam edeceğim. Yaşadığımız süreç bizi noktaya getirmektedir.

Defalarca ifade ettik. Bir kez daha ifade ediyorum, şehrin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yer tutan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları yönetimi, uzunca bir süredir vergisel sorumluluklarından kaçınmak için yargı yolunu adeta aparat olarak kullanmaya başlamıştır. Yargısal süreçlerle Belediye Gelirleri Kanunu gereğince zamanında ödemekle yükümlü olduğu vergileri, enflasyonist ortamda eritmeyi kendisine politika edinmiştir. Yıllarca süren yargılamalarla Belediye'miz zamanında elde edemediği gelirler nedeni ile sürekli zarar etmekte, şehrimizin alacağı hizmetler geciktirilmekte, tüm halkımız da bundan zarar görmektedir. Bütün herkes, yetkili-etkili bunu biliyor ama kimse de bu şirket yönetimine, 'Dur bakalım Erdemir' demiyor.

"Karadeniz Ereğli halkı cezalandırılıyor"

2006 yılında Oyak Grubuna satılarak Oyak Grubu'nca yönetilen Erdemir, şehrimizin tam ortasında 4 milyon 700 bin metrekare alana sahip. Bu devasa alanın 1 milyon 145 bin metrekaresi doğrudan hazine adına tescilli, 1 milyon 119 bin metrekaresi dolgu alanı olarak hazineye ait. Bu alanlarda fabrikaya ait yapılar var. Geriye kalan 2 milyon 469 bin metrekare alanın büyük bölümü ise Ereğli Demir Çelik Fabrikaları tüzel kimliği adına tescilli ancak bu tapu kayıtları üzerinde de 400'ün üzerinde zilyet, yani hak sahibi var. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, 2006 yılında hisse satışı yapmak sureti ile OYAK grubuna geçerken bahsettiğimiz bu mülkiyet sorunları çözülmemiş, mülkiyet sorunları Erdemir tarafından yargı konusu da yapılmış ancak Danıştay tarafından bu taşınmazlardaki Erdemir'in mülkiyet ve hak iddiası reddedilmiştir.

"Yargı yoluna başvurduk"

Belediye olarak biz de mülkiyet sorununun çözümüne katkı sunmak hem de Belediye'mize gelir kazandırmak için 4706 sayılı Hazine Arazilerinin Ekonomiye Kazandırılmasına Yönelik Yasa kapsamında, çeşitli girişimlerde bulunduk. Kaymakamlık üzerinden yaptığımız talebimiz maliye hazinesi tarafından reddedilince yargı yoluna başvurduk. Dava devam ederken, bizim önümüzü kesmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üzerinde fabrika yapıları olan bu hazine arazilerini, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 'Rezerv Yapı Alanı' olarak belirledi. Bu ne demek? Yasadan kaynaklanan hakkımızı aramak için açtığımız davanın önünü kesmek ve bu arazilerden Belediye gelir elde edemesin diye üzerinde Erdemir Fabrika yapıları bulunan araziler 'rezerv yapı alanı' ilan edildi. Bizi zehirlemeye devam edin, OYAK hissedarları paralarına para katsın. Böyle bir şey olabilir mi?

"Erdemir'in içindeki hazine arazileri nasıl rezerv yapı alanı olur?"

Biz Erdemir'in, Belediye'miz sınırları içinde imara aykırı yapıları hukuka uygun hale getirmek için çözüm peşindeyken, OYAK yönetiminin ticari yönlendirmesiyle Ereğli halkının hakları gözetilmeden Maliye Bakanlığı sırf söz konusu arazilerden Belediye gelir elde edemesin diye böyle akıl almaz bir uygulamaya gitti. Deprem, sel gibi zamanlarda kullanmak üzere ayrılan alanları ifade eden rezerv yapı alanları ne zamandan beri üzerinde Erdemir gibi bir fabrikanın olduğu arazileri kapsıyor? Üzerinde Fabrika yapısı olan araziler nasıl rezerv yapı alanı olur? Böyle siyaset olur mu? Oluyor işte.

"Peşkeş çekiliyor"

Maliye Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum. Tasarruf tedbirleri diye milletin boğazını sıktınız. 10 bin liraya emekliyi mahkum ettiniz. Peki neden devletin hazine arazilerini rezerv yapı yaparak OYAK'a bahşettiniz? Bunun adı peşkeş çekmek değil de nedir? Zenginleri zengin etmek için kamuyu neden zarara uğratıyorsunuz? Halka bu kadar mı düşman oldunuz? Hepimiz biliyoruz ki, Maliye Bakanlığı'nın OYAK'lı iş birlikçileriyle aldığı bu karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda hazırlanan Erdemir'in Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin bir adımı. Erdemir'in Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi hazırlıkları son aşamaya geldi. Erdemir Özel Endüstri Bölgesi olursa, 2 milyon 264 bin metrekare hazine arazisi, yani 9 milyarlık arsa bedelsiz OYAK'ın mülkiyetine geçecek. Böylelikle Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yüzde 40'lık gelirine de el koymuş olacaklar. Erdemir Fabrika sahası özel endüstri bölgesi ilan edilirse, Erdemir fabrika sahasında bulunan taşınmazlar için belediyemiz artık emlak ve bir kısım harç ve vergileri tahsil edemeyecek. Erdemir, bu şehrin havasını kirletiyor, bu şehrin suyunu kirletiyor, bu şehrin tarım arazilerini kirletiyor, denizini kirletiyor.

"Halkımızın da bilmesi lazım"

Bizim amacımız halkımıza en iyi kamu hizmetini sunmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Buna karşılık Erdemir bir yandan, Erdemir'in arkasında olanlar diğer yandan hep birlikte, 'belediye gelir elde edemesin, hizmet üretemesin', seçim zamanı gelince 'Ne yaptın diyebilelim' düşüncesi ile ellerinden geleni yapıyorlar. Halil Posbıyık'ı değil, sizleri cezalandırıyorlar. İşte bu durumu size, halkımıza şikayet ediyorum. Biz hukuken gereken mücadeleyi veriyoruz ama halkımızın da bilmesi lazım. Biz hizmet üretmek için ne kadar çabalarsak birileri de hizmeti engellemek için o kadar çabalıyor. Bunun için de her platformda meclis üyelerimle birlikte mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Kısa çöp uzun çöpten hakkını mutlaka alacak."