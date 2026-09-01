Karadeniz Ereğli'nde Pencerelerde Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarılarak Veterinere Teslim Edildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir binanın penceresine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ayağından darbe aldığı belirlenen kedi, Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde binanın penceresine sıkışan kedi kurtarıldı.
Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde bir sitedeki dairenin penceresine kedi sıkıştığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, vücudunun bir bölümü pencereye sıkışan kediyi kurtardı.
Ayağından darbe aldığı belirlenen kedi, Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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