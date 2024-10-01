Karadeniz Havzası'nda İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Havzası'nda İşbirliği Güçleniyor

Karadeniz Havzası\'nda İşbirliği Güçleniyor

Bozay, Karadeniz Havzası'nın işbirliği potansiyelini vurguladı, Türkiye'nin projedeki başarısını dile getirdi.

01.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Karadeniz Havzası'nın anlamlı işbirliği yapabilecekleri örnek bölgelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Projesi'ndeki başarısının her yeni dönemde daha da güçlendiğini vurguladı.

Ataşehir'deki MESS Teknoloji Merkezi'nde Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Proje Uygulama Eğitimi Açılış Etkinliği düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay'ın çevrimiçi bağlandığı programa katılım sağlayan ülkelerden temsilciler ve davetliler katıldı.

Bozay, yaptığı konuşmada Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Projesi'nin kritik bir aşamaya geldiğinin altını çizdi.

Karadeniz Havzası'nın bir refah yeri olmasını istediklerini vurgulayan Bozay, "Karadeniz Havzası programımız bir bölgeden daha fazlasıdır. Havza bazlı bir programdır. Farklı bölgeler var. Kafkasya var, Balkanlar var. Bir şekilde Asya'ya da erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Bozay, "Karadeniz Havzası, anlamlı bir işbirliği yapabileceğimiz örnek bölgelerden biridir." dedi.

Söz konusu programın lokomotifinin Romanya olduğunu hatırlatan Bozay, Türkiye olarak bunun parçası olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Bozay, Karadeniz Havzası'nın aynı zamanda Akdeniz Havzası ile de bağlantılı olduğunu belirterek, Karadeniz'de olan herhangi bir şeyin Akdeniz Havzası'nda olan herhangi bir şey üzerinde özellikle çevresel ve iklim konularında çok önemli etkiye sahip olduğunu aktardı.

Programın her yeni dönemde stratejik büyümesini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Bozay, Türkiye'nin programdaki başarısının da ivme kazandığını ifade etti.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da bu iki günlük etkinliğin hem teorik hem de pratik proje uygulama deneyimlerinin paylaşılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Interreg Karadeniz Havzası Programı'nın ilk teklif çağrısının değerlendirme süreci tamamlandığını ve başarılı projelerin belirlendiğini aktaran Özcan, farklı kurumların katılımıyla gerçekleştirilecek proje uygulama süreçlerine dair kapsamlı bilgilendirmeler yapılacağını belirtti.

Romanya Kalkınma, Bayındırlık ve Yönetim Bakanlığı'ndan Program Yöneticisi Mihaela Cristina ise Türkiye'den gelen yoğun ilginin altını çizerek, "2021-2027 ilk teklif çağrısında 32 projemiz mevcut ve bu projelerin yaklaşık yüzde 80'i Türk yararlanıcılardan oluşuyor. Dolayısıyla ilgi daha da yüksek oldu." değerlendirmesini yaptı.

Cristina, projelerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları üzerine bilgi paylaşımının bu tür eğitimlerle pekişeceğini ifade etti.

Interreg NEXT Programları Teknik Destek Projesi (TESIM) Ekip Başkanı Carlos Bolanos da Türk kurumlarının projelere aktif katılımına övgüde bulunarak, bu projelerin uygulanmasının sadece iyi bir başlangıç değil, aynı zamanda gelecekteki işbirliğinin de temelini oluşturduğunu söyledi.

Bolanos, projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasının, ortaklıkların güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski ise Karadeniz Havzası'ndaki projelerin, bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemine değindi.

Wyganowski, sınır ötesi işbirliği programlarının çevresel koruma, insan kaynakları ve bölgesel rekabetçilik gibi alanlarda önemli katkılar sağladığını belirtti.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca da 10 projenin Romanya ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştiğini belirterek, Karadeniz bölgesindeki zorluklara rağmen, yerel otoritelerin ve paydaşların işbirliğinin bu tür projelerle güçlendiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Karadeniz programındaki tecrübesini anlatan video gösterimi yapıldı.

AB Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Dairesi Başkanı Şebnem Sözer, programın genel yapısı, uygulama süreçleri ve katılımcıların projelerdeki rolleri hakkında sunum yaptı.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Türkiye, AB'nin 2007-2013 bütçeleme döneminden beri Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na katılım sağlıyor.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, AB'nin Doğu Avrupa, Güney Kafkaslar ve Akdeniz havzasındaki komşu devletler ve toplumlar arasındaki işbirliğini güçlendirme, bölgede istikrar, refah ve güvenliği arttırma amacıyla oluşturduğu Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında yürütülen çok taraflı bir işbirliği programı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği, Diplomasi, Karadeniz, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Havzası'nda İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:24:06. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Havzası'nda İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement