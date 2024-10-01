Karadeniz Havzası\'nda İşbirliği Güçleniyor

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Karadeniz Havzası'nın anlamlı işbirliği yapabilecekleri örnek bölgelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Projesi'ndeki başarısının her yeni dönemde daha da güçlendiğini vurguladı.

Ataşehir'deki MESS Teknoloji Merkezi'nde Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Proje Uygulama Eğitimi Açılış Etkinliği düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay'ın çevrimiçi bağlandığı programa katılım sağlayan ülkelerden temsilciler ve davetliler katıldı.

Bozay, yaptığı konuşmada Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Projesi'nin kritik bir aşamaya geldiğinin altını çizdi.

Karadeniz Havzası'nın bir refah yeri olmasını istediklerini vurgulayan Bozay, "Karadeniz Havzası programımız bir bölgeden daha fazlasıdır. Havza bazlı bir programdır. Farklı bölgeler var. Kafkasya var, Balkanlar var. Bir şekilde Asya'ya da erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Bozay, "Karadeniz Havzası, anlamlı bir işbirliği yapabileceğimiz örnek bölgelerden biridir." dedi.

Söz konusu programın lokomotifinin Romanya olduğunu hatırlatan Bozay, Türkiye olarak bunun parçası olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Bozay, Karadeniz Havzası'nın aynı zamanda Akdeniz Havzası ile de bağlantılı olduğunu belirterek, Karadeniz'de olan herhangi bir şeyin Akdeniz Havzası'nda olan herhangi bir şey üzerinde özellikle çevresel ve iklim konularında çok önemli etkiye sahip olduğunu aktardı.

Programın her yeni dönemde stratejik büyümesini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Bozay, Türkiye'nin programdaki başarısının da ivme kazandığını ifade etti.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da bu iki günlük etkinliğin hem teorik hem de pratik proje uygulama deneyimlerinin paylaşılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Interreg Karadeniz Havzası Programı'nın ilk teklif çağrısının değerlendirme süreci tamamlandığını ve başarılı projelerin belirlendiğini aktaran Özcan, farklı kurumların katılımıyla gerçekleştirilecek proje uygulama süreçlerine dair kapsamlı bilgilendirmeler yapılacağını belirtti.

Romanya Kalkınma, Bayındırlık ve Yönetim Bakanlığı'ndan Program Yöneticisi Mihaela Cristina ise Türkiye'den gelen yoğun ilginin altını çizerek, "2021-2027 ilk teklif çağrısında 32 projemiz mevcut ve bu projelerin yaklaşık yüzde 80'i Türk yararlanıcılardan oluşuyor. Dolayısıyla ilgi daha da yüksek oldu." değerlendirmesini yaptı.

Cristina, projelerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları üzerine bilgi paylaşımının bu tür eğitimlerle pekişeceğini ifade etti.

Interreg NEXT Programları Teknik Destek Projesi (TESIM) Ekip Başkanı Carlos Bolanos da Türk kurumlarının projelere aktif katılımına övgüde bulunarak, bu projelerin uygulanmasının sadece iyi bir başlangıç değil, aynı zamanda gelecekteki işbirliğinin de temelini oluşturduğunu söyledi.

Bolanos, projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasının, ortaklıkların güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski ise Karadeniz Havzası'ndaki projelerin, bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemine değindi.

Wyganowski, sınır ötesi işbirliği programlarının çevresel koruma, insan kaynakları ve bölgesel rekabetçilik gibi alanlarda önemli katkılar sağladığını belirtti.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca da 10 projenin Romanya ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştiğini belirterek, Karadeniz bölgesindeki zorluklara rağmen, yerel otoritelerin ve paydaşların işbirliğinin bu tür projelerle güçlendiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Karadeniz programındaki tecrübesini anlatan video gösterimi yapıldı.

AB Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Dairesi Başkanı Şebnem Sözer, programın genel yapısı, uygulama süreçleri ve katılımcıların projelerdeki rolleri hakkında sunum yaptı.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Türkiye, AB'nin 2007-2013 bütçeleme döneminden beri Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na katılım sağlıyor.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, AB'nin Doğu Avrupa, Güney Kafkaslar ve Akdeniz havzasındaki komşu devletler ve toplumlar arasındaki işbirliğini güçlendirme, bölgede istikrar, refah ve güvenliği arttırma amacıyla oluşturduğu Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında yürütülen çok taraflı bir işbirliği programı olarak öne çıkıyor.