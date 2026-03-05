Karagöl Yeniden Su Tutmaya Başladı - Son Dakika
Karagöl Yeniden Su Tutmaya Başladı

Karagöl Yeniden Su Tutmaya Başladı
05.03.2026 09:53
Elmalı'daki antik Karagöl, son yağışlarla tekrar su tuttu ve tarihi önemi vurgulandı.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde 1970'li yıllarda tarım arazisi elde etmek amacıyla kurutulan ve 'antik göl' olarak bilinen Karagöl, son dönemdeki yoğun yağışlar sonrası yeniden su tuttu. Gölün bulunduğu noktada yer alan ve M.Ö. 525 yılına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü üzerinde, Karagöl'de kayık üzerinde kürek çeken kişilerin olduğu duvar resimleri yer alıyor.

Elmalı ilçesinde antik çağlardan bu yana bölgeye hayat veren, bir zamanlar yaklaşık 2 bin 440 hektarlık alana sahip olan Karagöl, 1970'li yıllarda tarım arazisi elde etmek amacıyla Avlan Gölü gibi suyu boşaltılarak kurutuldu. Tarımsal üretimi artırmak ve yeni araziler kazanmak amacıyla açılan dev tahliye kanalları ve düdenlerle suyu boşaltılan Karagöl sadece ekolojik olarak değil, büyük bir tarihi değere de sahip.

KURUTULDU, ORTASINDAN YOL GEÇTİ

Karagöl ile aynı bölgede bulunan ve 'Anadolu arkeolojinin annesi' olarak bilinen Prof. Dr. Machteld Johanna Mellink tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 500 yıllık Kızılbel Tümülüsü'nün mezar odasındaki duvar resimlerinde, Karagöl suları üzerinde ahşap kayıkta kürek çeken insanların tasvir edilmesi, gölün antik çağlardan bu yana bölge yaşamının ve kültürünün tam merkezinde yer aldığını gözler önüne seriyor. Kurutulmasının ardından ortasından yol geçen ve bölge halkı tarafından tarım arazisi olarak kullanılan 'antik' Karagöl, son dönemde etkili olan yağışlar sonrası yeniden su tuttu.

'ANTİK DÖNEMDEN BERİ KARAGÖL VAR'

Elmalı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Arkeolog Durmuş Altan, Karagöl'ün tarihi önemi olduğunu da belirterek, "Elmalı'da önemli karstik göller var. Avlan Gölü, Baranda Gölü ve Karagöl. Karagöl aslında buranın en eski göllerinden biri. Burada Karagöl manzaralı bir mezar var. M.Ö. 525 yıllarına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü var. Kızılbel Tümülüsü'nün betimlemelerine baktığımızda zaten bey, mezarını Karagöl manzaralı yaptırıyor. Karagöl'de 14 kişinin çektiği bir kayıkta seyahat ediyor. Bey, Karagöl'de domuz avlıyor. Antik dönemden itibaren aslında Karagöl burada var" dedi.

KARAGÖL ESKİ HALİNE GELDİ

Karagöl'ün uzun yıllardır su tutmadığını söyleyen Altan, "Uzun yıllardır Karagöl'de hiç su tutmamıştı. Fakat bu yıl hem Avlan Gölü hem diğer göllerde olduğu gibi yoğun yağışlardan dolayı Karagöl, tekrar eski günlerine kavuştu ve şu anda arkada muhteşem bir manzara var. Bu yılki yağmurlar, Karagöl'ü tekrar eski yerine getirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

