Karaköy'de 'Fakir Çayı' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Karaköy'de 'Fakir Çayı' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

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Çin, Hindistan ve Kenya'dan sonra dünyada en çok çay üreten Türkiye'de, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar çay almakta zorlanıyor. Karaköy'de bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için 'fakir çayı' ve 'yarım çay' seçenekleri sunarak desteğini sürdürüyor.

16.11.2024 11:20  Güncelleme: 11:28
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Çin, Hindistan ve Kenya'dan sonra Türkiye, dünyada en çok çay üretilen ülke. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlar bir bardak çay almak da bile zorlanıyor. Karaköy'de bir esnaf, ihtiyaç sahipleri için askıda çay uygulaması yapıyor. Ancak 'fakir çayı' demeyi tercih ediyor ve nedenini, "Fakir çayı, askıda çay anlamında. Askıda yemek var, askıda ekmek var, ben de askıda çay yazdığım zaman önüne geçemedik. Parası olan da askıda içiyor, olmayan da askıda içiyor. Fakir çayı dediğin zaman gururuna yediremiyor, gururuna yedirip bana bir fakir çayı ver diyemiyor sadece okuyup geçiyor. O parası olmayanlara, emeklilere yani. Bazıları emekliler yaz diyor ama dedim yok fakir çayı daha iyi, emeklilerin gururu kırılır" sözleriyle anlatıyor.

İstanbul gibi büyük kentlerde daha fazla hissedilen enflasyon ve düşen alım gücü karşısında belediyelerin yanı sıra esnaf da yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Daha önce satışa sunulan boş tost, içi boş içli köfte, boş baklava gibi ürünlerden sonra şimdi de 'yarım çay' ve 'fakir çayı' satılmaya başlandı.

Karaköy'de bir esnaf seçeneklerine 'yarım çay' ve 'fakir çayı'nı da ekledi. Kapıya "Yarım Çay bulunur" ve "Fakir Çayı bulunur" ilanları asan çay ocağının işletmecisi Ömer Seçkin, her iki seçeneğe de talep olduğunu belirtti. Seçkin, yarım çay seçeneğini, ocak ayında gerçekleşen asgari ücret zammının ardından kendisinin de çay fiyatına zam yapması üzerine vatandaşlardan gelen şikayetler nedeniyle sembolik olarak sunmaya başladığını söyledi.

Fakir çayının ise aslında 'askıda çay' uygulaması olduğunu belirten Seçkin, bu seçeneğin daha çok emekliler için olduğunu söyledi. Seçkin şöyle konuştu:

"Yarım çay, çayımız 7,5 liraydı, birdenbire zam yapınca müşteri itiraz etmeye başladı fazla yaptınız diye. Ben de dedim siz de yarım için. Ondan sonra aklıma geldi, dedim buraya yazayım, hem espri olsun hem de isteyen olursa veririz. Tabii ki bazen isteyenler de var. Gelip yarım çay isteyen var. Bardağın yarısı kadar veriyorum. Ne kadar diyor, 4,90.

"Askıda çay yazdığım zaman önüne geçemedik"

Fakir çayı, askıda çay anlamında. Askıda yemek var, askıda ekmek var, ben de askıda çay yazdığım zaman önüne geçemedik. Parası olan da askıda içiyor, olmayan da askıda içiyor. Fakir çayı dediğin zaman gururuna yediremiyor, gururuna yedirip bana bir fakir çayı ver diyemiyor sadece okuyup geçiyor. O parası olmayanlara, emeklilere yani. Bazıları emekliler yaz diyor ama dedim yok fakir çayı daha iyi, emeklilerin gururu kırılır."

Karaköy\'de \'Fakir Çayı\' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karaköy'de 'Fakir Çayı' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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