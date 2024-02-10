Karaman'da Aranan 23 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Aranan 23 Kişi Yakalandı

Karaman\'da Aranan 23 Kişi Yakalandı

Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 743 kişiyi sorguladı ve 23 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

10.02.2024 14:35
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 03-09 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 743 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 18 fişek, 5 kesici/delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA

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