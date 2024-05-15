Karamollaoğlu: Açıklanan tasarruf paketi hayal kırıklığı

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin "Açıklanan tasarruf paketi tam bir hayal kırıklığı doğurmuştur. Makam arabalarından taviz vermek istemeyen iktidar mensubu belediyeler, birkaç gün öncesinden kiraladıkları lüks araçlardan bile vazgeçme faziletini gösterememişlerdir. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demekten kendimizi alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"22 yıldır yolsuzlukla, faiz lobilerini beslemekle ve rant ekonomisiyle temayüz eden iktidar, şimdi göstermelik bir tasarruf paketini aziz milletimizin önüne koymaktadır. Daha düne kadar seçim çalışmalarını bile devlet bütçesinden karşılamaktan çekinmeyenlerin bugün tasarruftan bahsetmesi samimiyetsizliktir. Açıklanan tasarruf paketi tam bir hayal kırıklığı doğurmuştur. Makam arabalarından taviz vermek istemeyen iktidar mensubu belediyeler, birkaç gün öncesinden kiraladıkları lüks araçlardan bile vazgeçme faziletini gösterememişlerdir. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demekten kendimizi alamıyoruz."