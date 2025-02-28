Karamollaoğlu: Gençlik Gelecektir - Son Dakika
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Karamollaoğlu: Gençlik Gelecektir

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Temel Karamollaoğlu, Erbakan programında gençliğin önemine vurgu yaptı, karamsarlığa yer olmadığını belirtti.

28.02.2025 01:54
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(ANKARA) - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da düzenlenen "Erbakan; Gençlik ve Heyecan" programında "Hem ülkemizde hem de dünyada sıkıntılı günlerden geçiyoruz" dedi. Erbakan'ın "Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır" sözlerini anımsatan Karamollaoğlu, "Bütün bu tabloya rağmen asla karamsar değiliz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da düzenlenen "Erbakan; Gençlik ve Heyecan" programında konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ı "anmaktan çok anlamaya ihtiyacımız var" dedi. "Tarihte bütün uyanış hareketlerinin temelini gençler oluşturmuştur" diyen Karamollaoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Bu yılki temanın önemi Saadet Partisi olarak Erbakan haftası etkinlikleri çerçevesinde her yıl farklı bir yönüyle Erbakan'ı anlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Aslında Erbakan'ı anmaktan daha ziyade anlamaya ihtiyacımız var olduğunu biliyoruz. Önceki yıllarda birçok kez Erbakan Hocamızı farklı yönleriyle andık ve anlamaya çalıştık. Bu seneki ana temanın 'Gençlik ve Heyecan' olarak belirlenmesini çok önemli ve anlamlı bulduğumuz ifade etmek istiyorum. Çünkü bir hareketin en büyük güç gençlerdir. Tarihte bütün uyanış hareketlerinin temelini gençler oluşturmuştur. Gençlerin inancı, sadakati, fedakarlığı ve heyecanı aşılmaz denilen surları açmış, açmış alınmaz denilen nice kaleleri fethetmiştir.

"Sizler huzur, barış ve kardeşlik yurdu bir Türkiye'nin teminatısınız"

Gençlik gelecektir. Gençliğinden emin olan geleceğinden de emin olur. Sizler huzur, barış ve kardeşlik yurdu bir Türkiye'nin teminatısınız. Bu yüzden sizdeki bu heyecana, bu inanmışlığa bu adanmışlığıa bakınca emin olun içim içime sığmıyor. Çünkü ben bugün burada Milli Görüşçülere yakışır yeni bir şahlanışın coşkusunu görmek istiyorum. İnşallah görüyorum da. Kim var diye sorulduğunda sağına soluna ardına bakmadan ben varım diyenleri görüyorum. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı kurma konusundaki azmi, inancı ve heyecanı görüyorum. Ben bugün buradan hak için, adalet için, Filistin için, Gazze için, yeryüzünün mazlumları için ayağa kalkanları görüyorum.

"Asla ümitsiz de değiliz, çünkü Milli Görüş var, çünkü Milli Görüş gençliği var"

Şüphesiz hem ülkemizde hem de dünyada sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Adalet, ekonomi, dış politika sıkıntılı ama bütün bu tabloya rağmen asla karamsar değiliz. Asla ümitsiz de değiliz, çünkü Milli Görüş var, çünkü Milli Görüş gençliği var. Bu güvenle, konuşmamı Erbakan Hocamızın sözleriyle tamamlamak istiyorum. "Ey yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kayalar kadar sağlam Milli Görüşçüler. Şartlar ne olursa olsun. Gelecekten asla ümit kesmeyeceğiz kesmeyeceksiniz, çünkü zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karamollaoğlu: Gençlik Gelecektir - Son Dakika

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