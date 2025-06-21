Sakarya\'da halk plajında İHA bulundu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

EKİPLER TESLİM ALDI

Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

EL YAPIMI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi.

SAVAŞ BÖLGESİNDEN GELMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna- Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli İHA'nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında ise güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA