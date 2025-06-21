Sakarya'da halk plajında İHA bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da halk plajında İHA bulundu

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Sakarya\'da halk plajında İHA bulundu
21.06.2025 14:24
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Sakarya\'da halk plajında İHA bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından insansız hava aracı (İHA) bulundu. Emniyet ekipleri tarafından alınan İHA, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Sakarya'da halk plajında İHA bulundu

EKİPLER TESLİM ALDI

Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

Sakarya'da halk plajında İHA bulundu

EL YAPIMI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi.

Sakarya'da halk plajında İHA bulundu

SAVAŞ BÖLGESİNDEN GELMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna- Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli İHA'nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında ise güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA

Sakarya'da halk plajında İHA bulundu
Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Teknoloji, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, sakarya, Güncel, Karasu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da halk plajında İHA bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sk 06:
    bizim Kaan uçağı gibi ortada yok ama üretilmiş satılmış gibi gösteriyorlar motoru abd F11 motoru olan ama milli ve yerli yersen 4 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Memleketin neresinden tutsan elde kalıyor. Yakında füze bulursanız şaşırmayın. Eyyy yavrum ey 0 0 Yanıtla
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