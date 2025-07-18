Karasu-Filyos-Bartın Demiryolu İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika
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Karasu-Filyos-Bartın Demiryolu İhaleleri Tamamlandı

18.07.2025 10:49
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Karasu-Filyos-Bartın Demiryolu projesinin ihalesi tamamlandı, Karabük sanayisine büyük katkı sağlayacak.

Karasu-Filyos- Bartın Demiryolu Hattı Projesi'nin ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç'ın yaptığı ortak açıklamaya göre, projeyle Karabük; Karasu, Ereğli, Filyos ve Bartın limanlarına demir yoluyla bağlanarak sanayi ve lojistik anlamında stratejik bir avantaja kavuşacak.

Şahin, Karabük sanayisi ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) için projenin önemine işaret eden Şahin, "Karabük sanayicisinin ve KARDEMİR'in uzun yıllardır beklediği bir konunun çözüme kavuşması son derece sevindirici. Hayallerimiz gerçek oluyor, Karabük büyük sorunlarına tek tek çözüm buluyor." ifadesini kullandı.

Projenin teknik detaylarından bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"İhale edilen Karasu-Akçakoca- Zonguldak Demiryolu Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri işi, tasarım hızı saatte 160 kilometre ve çift hatlı olarak planlandı. Proje, halihazırda inşaatı devam eden 65 kilometrelik Adapazarı-Karasu Limanı Demiryolu'nun devamı niteliğinde olacak. Kocaali, Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Çaycuma ve Bartın güzergahında yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda tasarlanan hat, mevcut Karabük-Zonguldak ve Ankara- İstanbul ulusal demiryolu hatlarıyla entegre edilecek.

Böylece bölgedeki sanayicilerin üretim girdileri ve mamulleri ile ülkemizin en önemli demir-çelik tesislerinden KARDEMİR ve ERDEMİR'in ürünleri, Marmara Bölgesi'ne ve limanlara en ekonomik ve hızlı taşınabilecek. Ayrıca Karadeniz havzasından gelecek yükler, Karasu, Ereğli, Filyos ve Bartın limanları üzerinden Anadolu'ya ulaştırılacak."

Keskinkılıç da projenin Karabük'teki sanayi bölgelerini, KARDEMİR'i, lojistik merkezini dört limana ve Marmara Bölgesi'ne bağlayacağını aktararak, "Karabük'ten kalkan bir yük treninin Bartın Limanı'na, Filyos Limanı'na, Ereğli Limanı'na ve Karasu Limanı'na ulaşabilir olması, bize lojistikte büyük rekabet üstünlüğü kazandıracak. Proje sayesinde Karabük Lojistik Merkezi'nin değeri 10 kat artıyor. Karabük'ün geleceği aydınlıktır, tünelin çıkışı görünmüştür." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım, Karabük ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odaları ile protokol imzaladı

Tüm KOBİ ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak e-Yönetim Platformu "p@ket"i hayata geçiren Vakıf Katılım, Karabük ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, firmaların tüm ihtiyaçlarına tek çatı altında çözümler sunmak amacıyla hayata geçirilen e-dönüşüm ürünü p@ket'ten, oda üyeleri ücretsiz yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Ankara Bölge Müdürü Oğuz Avan, dijitalleşen dünyanın sunduğu olanaklardan işletmelerin en iyi şekilde faydalanabilmesi için geliştirdikleri p@ket e-Yönetim Platformu ürünüyle KOBİ ve işletmelerin bankadaki ihtiyaçlarını ön muhasebe uygulamasıyla birleştirerek tek uygulama üzerinden yapmalarına olanak sunduklarını belirtti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da üyelerin dijitalleşme sürecine katkı sunmak, işlemlerini kolaylaştırmak ve zaman tasarrufu sağlamalarına destek olarak finans hizmeti sağlamak amacıyla Vakıf Katılım Bankası ile önemli işbirliğine imza attıklarını kaydetti.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ise teknolojinin iş dünyasına sunduğu fırsatları en verimli şekilde kullanmaya odaklandıklarını anlatarak, "Vakıf Katılım ile gerçekleştirilen protokol kapsamında oda üyelerimizin günlük iş süreçlerini dijitalleştirerek zamandan ve maliyetten tasarruf etmelerine önemli katkı sunacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karasu-Filyos-Bartın Demiryolu İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika

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