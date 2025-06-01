Konya'nın Karatay ilçesinde yüksekten düşen bebek yaşamını yitirdi.
Aziziye Mahallesi'nde bir sitedeki binanın 5. katındaki daireden düşen 2 yaşındaki O.K.G, ağır yaralandı.
Görenlerin ihbarıyla, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Karatay'da Bebek Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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