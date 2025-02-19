Karatepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Muhalefet Açığı" Yanıtı: "İlk Seçimden Sonra Sizi Ana Muhalefet Partisi Yapacağız"

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HABER: ERHAN ÖZMEN - KAMERA: RECEP TUNAHAN GÜLER

(OSMANİYE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, " Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı var" sözleriyle ilgili, "Sayın Erdoğan, biz ilk seçimden sonra sizi ana muhalefet partisi yapacağız. Biliyoruz ki o zaman boş olarak gördüğünüz yeri, siz AK Parti Genel Başkanı olarak çok rahatlıkla doldurursunuz" dedi.

CHP'nin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Osmaniye ziyaretiyle devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki CHP ekonomi heyetine, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve CHP Parti Meclisi üyesi Berker Esen eşlik etti.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Karatepe, Osmaniye'de her ilde gördükleri gibi, ciddi bir geçim sıkıntısının yaşandığını, esnafın iş yapmakta zorlandığını, çiftçinin para kazanamadığını ve bundan kaynaklı sorunların güçlü bir şekilde arttığını gördüklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilerinin Osmaniye'de belirgin bir şekilde devam ettiğini belirten Karatepe, "Çalışanların, elde ettikleri gelirle ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları bir dönemden geçiyoruz maalesef. Eskiden ücret geliri elde etmek, ihtiyaçların karşılanması için yeterli olurken, şimdi maalesef çalışmanın bile karın doyurmaya yetecek kadar gelir sağlamadığını görüyoruz." diye konuştu.

Karatepe'den Elitaş'a: "Tuzu kuru olunca konuşmak kolay"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, son yapılan asgari ücret artışının, enflasyonun altında kaldığını ifade ederek, "Tuzu kuru olunca böyle konuşmak kolay, Elitaş, '22 bin lirayla idare etsinler. Biz bunun üzerinde para verecek olsak, ne yapacaklar bu parayla?' diyor. Sayın Elitaş, bu ülkeyi yöneten, bu kararların altına imzası olanlar, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını bildikleri bir gelir seviyesine bu halkı mahkum ettiniz. Bunu bile isteyerek yapıyorsunuz. Bu beyanlarınız, niyetinizi ve zihniyetinizi çok açık bir biçimde ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

"BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen, işçilerin haklarını aramasına öncülük ettiği için tutuklanmıştır"

Geçinmekte zorlanan çalışanların, haklarını aramak için değişik yerlerde hak arama mücadelesine girdiklerini, bunun en son örneğinin Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında görüldüğünü anlatan Yalçın Karatepe, şöyle devam etti:

"Greve gitmek isteyen, eylem yapmak isteyen işçileri biliyoruz. Maalesef hak arama mücadelesinin önünde iktidarın güçlü bir biçimde durduğunu, emekçilerin, emeklerinin karşılığını almak için mücadele etmelerine engel olduğunu ve en son BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklandığını biliyoruz. Türkmen, işçilerin haklarını aramasına öncülük ettiği için tutuklanmıştır. Türkiye'nin artık bu istibdat dönemine son vermesi lazım. Geçinemeyenlerin mücadele etmesinin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekir. Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücretin verilmesinin mutlaka sağlanması gerekir. Çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi için bütün tedbirlerin alınması gerekir. Maalesef iktidardan gelen açıklamalara baktığımızda bu yönde bir adım atmayacakları anlaşılıyor."

"Ekonomik sorunların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında olmadığını görüyoruz"

Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında söylediği, "Şu gerçeği çok net biçimde görebiliyoruz, Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır" sözlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına göz attım. Gündeminde ne var diye. Ülkenin gerçek gündeminden kopmuş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Biz Türkiye'nin her bir noktasına ayak bastığımızda karşımıza çıkan ekonomik sorunların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında olmadığını görüyoruz. Erdoğan, 'Bu ülkede bir muhalefet boşluğu var' diyor. Endişe etmeyin Sayın Erdoğan, biz ilk seçimden sonra sizi ana muhalefet partisi yapacağız. Biliyoruz ki o zaman boş olarak gördüğünüz yeri, siz AK Parti Genel Başkanı olarak çok rahatlıkla doldurursunuz. Üzerinize düşeni o zaman yaparsınız. Biz iktidara geldiğimiz zaman, muhalefete laf etmek yerine, vatandaşın derdine derman olacak, geçinmesini sağlayacak, sorunlarını çözecek bir hükümet programı uygulayarak, ülkeyi refaha taşıyacağız. Siz o zaman muhalefette o boşluğu istediğiniz gibi doldurup, sözünüzü söylersiniz."