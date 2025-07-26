Karavanla Türkiye Turu: Servet Doğan'ın Keşif Yolculuğu - Son Dakika
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Karavanla Türkiye Turu: Servet Doğan'ın Keşif Yolculuğu

Karavanla Türkiye Turu: Servet Doğan\'ın Keşif Yolculuğu
26.07.2025 11:43
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İstanbul'dan yola çıkan Servet Doğan, karavanıyla Türkiye'deki 14 ili gezerek doğal güzellikleri keşfediyor.

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Servet Doğan, bir aydır karavanıyla Türkiye'deki şehirleri dolaşarak doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.

İstanbul'da bir şirkette çalışan bir çocuk babası Doğan, ülkenin doğal güzelliklerini, kültürel ve tarihi mekanlarını görmek için karavan almaya karar verdi.

"Gezgin Hoca Yollarda" adını verdiği karavanı ile bir ay önce çıktığı keşif yolculuğunda şimdiye kadar Sakarya, Bolu, Ankara, Konya, Nevşehir, Adana'nın da aralarında olduğu 14 ili gezen Doğan'ın son durağı Van oldu.

Son yıllarda huzur ve güven ortamıyla turizm sektöründe en hareketli dönemlerini yaşayan kentte, Van Gölü sahiline park ettiği karavanıyla serin havanın tadını çıkaran gezgin, akşam saatlerinde de gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

Gezdiği şehirlerde sohbet ettiği insanlarla güzel dostluklar kuran Doğan, Türkiye turunu tamamladıktan sonra Orta Doğu, Balkan ve Orta Asya turuna çıkmayı planlıyor.

Doğan, AA muhabirine, karavanla Türkiye turuna çıkma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hayalini kurduğu karavanı ile tura çıktığını belirten Doğan, "7 yıl karavan hayalini kurdum. Bir ay önce aldığım karavanımla İstanbul'dan yola çıktım. Şimdiye kadar 14 ili gezerek Van'a geldim. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde karavan kültürünün eksik olduğunu gözlemledim. Karavanın bir evden eksiğinin olmadığını gören vatandaşlar, hayranlıkla bakıyor." dedi.

Van'ın farklı noktalarında konakladığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Van, doğası, kültürü, insanlarının samimiyeti ve sıcaklığıyla muhteşem bir yer. Gevaş, Edremit'teki göl kıyısı, Van Kalesi başta olmak üzere her yeri çok güzel. Sabah sporu ve kahvaltıdan sonra karavanımı görmeye gelen misafirleri ağırlıyorum. Çay, şeker ve bisküvi gibi ikramlarım oluyor. Bu şekilde insanlarla güzel, sıcak, samimi sohbetler kuruyorum. Türkiye turundan sonra Balkan, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu turuna çıkmayı hedefliyorum. Gücümün yettiği kadar bütün dünyayı karavanla gezmek istiyorum. İnşallah bu hayali gerçekleştirmiş olurum."

"Karavan tutkunları, Van Gölü kıyılarını tercih edebilir"

Gittiği yerlerde güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Doğan, "Van'ın doğal güzelliklerine hayran kaldım. Peri bacaları ve travertenlerinin yanı sıra Van Gölü'nün neredeyse her koyu, her kıyısı muhteşem. Kahvaltısı ve yöresel yemekleri çok lezzetli. Diğer bölgelerde hem turist yoğunluğu hem de sıcak hava nedeniyle rahat edemiyoruz. Karavan tutkunları, daha serin olan Van Gölü kıyılarını tercih edebilir. Bu bölgeler bu sezonda karavan turizmi için oldukça uygun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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