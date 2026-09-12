Karayollarında bakım çalışması var, sürücüler dikkatli olmalı - Son Dakika
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Karayollarında bakım çalışması var, sürücüler dikkatli olmalı

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TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları ve Aydın-Denizli Otoyolu dahil birçok güzergahta yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları 0-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın ve Denizli istikametlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 33-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometreleri ile Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 17-27. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elbistan-Malatya yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karayollarında bakım çalışması var, sürücüler dikkatli olmalı - Son Dakika

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