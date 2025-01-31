Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 4. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım, Aydın istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Didim Ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ- Muratlı yolunun 18-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerindeki toprak dolgu ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 43. kilometresinde bulunan Çamburnu Tüneli'nin elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.