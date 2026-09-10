Karayollarında çok sayıda kesimde bakım ve onarım çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayollarında çok sayıda kesimde bakım ve onarım çalışması sürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Bursa-İnegöl yolu gibi güzergahlarda şerit kapatmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın ve Denizli istikametlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'ndaki üstyapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.

İzmir Çevre Yolu'ndaki Kanal-2 Köprüsü'nün Aydın istikametinde köprü derzlerini yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-(Bursa-Bilecik il sınırı) yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kemer ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları nedeniyle otoyola giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Denizli, İnegöl, Ankara, Trafik, Güncel, Bursa, Niğde, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayollarında çok sayıda kesimde bakım ve onarım çalışması sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
Tayland’da anaokulunda silahlı saldırı Bir öğretmen hayatını kaybetti Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

08:45
Real Madrid’i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası Sebebini duyurdular
Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular
08:43
İlklerin iPhone’u Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo’da yaptı
İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
08:12
Bu takımın şakası yok İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
06:41
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
06:27
Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 09:02:13. #7.12#
SON DAKİKA: Karayollarında çok sayıda kesimde bakım ve onarım çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement