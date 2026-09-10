Karayollarında çok sayıda kesimde bakım ve onarım çalışması sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın ve Denizli istikametlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'ndaki üstyapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.

İzmir Çevre Yolu'ndaki Kanal-2 Köprüsü'nün Aydın istikametinde köprü derzlerini yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-(Bursa-Bilecik il sınırı) yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kemer ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları nedeniyle otoyola giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.