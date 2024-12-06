KARÇEL A.Ş. Uganda\'daki Hoima Stadyumu\'nda Çelik İmalatı Yapacak

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KARDEMİR'E bağlı KARÇEL A.Ş., 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahipliği yapacak Uganda Hoima Stadyumu'nun çelik imalat ve montaj işlerini alarak Summa İnşaat'ın çözüm ortağı olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"KARÇEL A.Ş. ürün yelpazesinde yer alan stadyum ve spor kompleksleri alanında uluslararası pazarlarda güçlü bir konumda yer alarak yurt dışına yüksek teknoloji ve kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. Portföyünde bulunan İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'nın Spotify Nou Camp Stadyumu'nun yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirketimiz, Afrika şampiyonasına ev sahipliği yapacak olan Uganda Hoima Stadyumu'nun çelik işlerini de alarak sürdürebilir bir başarıya daha imza attı. Fabrikalar kuran fabrika unvanı ve misyonuyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden KARÇEL A.Ş., CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlar ile donatılmış Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından birine sahip olup, sahasında; yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Şirket Türkiye'nin değişik yerlerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demiryolu ve karayolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi büyük yatırımların çelik konstrüksiyon imalatını da yapmaktadır. KARÇEL A.Ş. ayrıca köprülü vinç, pergel vinç, portal vinç ve özel proses vinçlerin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerini de yürütmektedir. Şirketimiz, güçlü yönetim prensibi anlayışı ile küresel pazarda rekabet gücünü arttırmak için yenilikçi ve vizyoner kararlar almakta, uzun vadeli hedefler doğrultusunda esnek ve proaktif bir yönetim anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır. Uluslararası pazar ihtiyaçlarını her zaman yakından takip eden KARÇEL A.Ş. hızlı ve kaliteli çözümler üretmeye devam etmektedir" denildi.