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Kardan kapanan yolun açılmasıyla hastaneye kaldırılan bebek - Son Dakika
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Kardan kapanan yolun açılmasıyla hastaneye kaldırılan bebek

Siirt'te kardan kapanan yolun açılması sonucu ulaşılan Muhammed Efe adlı 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı. Bebeğin yakınları, ateşi çıkınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapalı olan köy yolunu temizleyerek bebeğe ulaşmayı başardı. Muhammed Efe, hastanede tedavi altına alındı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Ayrıca ekipler, başka bir köy yolunda mahsur kalan 4 kişiyi de kurtardı.

14.01.2024 - 16:30,
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SİİRT'te kardan kapanan yolun açılması ile ulaşılan Muhammed Efe (1) adlı bebek, hastaneye kaldırıldı.

Şirvan ilçesi Kirazlı köyünde ateşi çıkan Muhammed Efe'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleme çalışması yaptı. Yolun açılması ile köye ulaşıp, ilk müdahaleyi yapan ekipler, Muhammed'i hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan ekipler, Şirvan ilçesi Yağcılar-Dolusalkım köyü yolunda kamyonet içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.(DHA)

Kardan kapanan yolun açılmasıyla hastaneye kaldırılan bebek
Kaynak: DHA
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