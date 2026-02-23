Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
23.02.2026 18:10
Muğla'nın Milas ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyi 17 yaşındaki Polat Dütrü'yü bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde M.D. (16), tartıştığı ağabeyi Polat Dütrü'yü (17) bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası M.D., F.D. (12) ve İ.A. (18) gözaltına alındı.

Olay, Gümüşlük Mahallesi 7'nci Çaltılık Sokak'ta meydana geldi. M.D. ile ağabeyi Polat Dütrü, kardeşi F.D. (12) ve kuzeni İ.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; M.D., ağabeyi Dütrü'yü bıçakladı. Karnından ve göğsünden yaralanan Dütrü, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Dütrü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dütrü, burada kurtarılamadı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, M.D., F.D. ve İ.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Şiddet, Çocuk, Milas, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi - Son Dakika
