Kardeşlik Köprüsü Programı Van'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Kardeşlik Köprüsü Programı Van'da Gerçekleşti

Kardeşlik Köprüsü Programı Van\'da Gerçekleşti
12.06.2026 10:13
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Van'da düzenlenen programda Türkiye-Azerbaycan kardeşliği vurgulandı.

Van'da "Azerbaycan-Küresinliler Kardeşlik ve Gönül Köprüsü" programı gerçekleştirildi.

Van Küresinliler Derneği tarafından İpekyolu Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Bilal Yücebaş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ortak tarih, kültür ve gönül bağıyla güçlenen bir birliktelik olduğunu söyledi.

Azerbaycan'dan gelen misafirler ve kurum temsilcilerinin katılımının kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğini belirten Yücebaş, şöyle konuştu:

"Küresinliler yüzyıllardır yaşadıkları coğrafyada Türk, Kürt, Arap ve diğer tüm toplumsal unsurlarla akrabalık ve komşuluk bağları içerisinde, huzur ve kardeşlik içinde yaşadı. Bu birliktelik Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel örneklerinden biridir. Dünyanın birçok yerinde farklılıklar çatışma sebebi olarak görülürken, bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Geçmişten gelen kardeşlik hukukunu korumaya, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye ve Türkiye-Azerbaycan dostluğunu pekiştirmeye devam edeceğiz."

Programa Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kardeşlik Köprüsü Programı Van'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İhsan Sibel İhsan Sibel:
    böyle topluluk programları güzel tabii ?? türkiye azerbaycan arasında bağları kuvvetlendirmek güzel bir şey ???????? 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Şimşek Yusuf Şimşek:
    güzel programlar da yapılıyo ama bu tür olaylar sonra birilerine yaranmak için yapılan şovlar haline dönüşüyo ve asıl suçluların adalet önüne çıkarılması unutuluyo 0 0 Yanıtla
  • Zahide Can Zahide Can:
    vay be böyle programlar yapılmış ha biz burda oturup ağlıyoruz zaten iyi olmuş bilal başkan ayağını yere sağlam basıyor anlaşılan kardeşlik böyle olmaz mı işte komşu gibi yaşamak 0 0 Yanıtla
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