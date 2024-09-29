Karkamış Arkeoparkı'nda Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karkamış Arkeoparkı'nda Tören Düzenlendi

Karkamış Arkeoparkı\'nda Tören Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk-İtalyan Karkamış Höyük Kazısı ortaklığında tamamlanan Karkamış Arkeoparkı'ndaki Geç Hitit Saray alanında inşaatı tamamlanan koruyucu çatı için tören düzenlendi. Törende konuşan İlim Yayma Vakfı Başkan Necmeddin Bilal Erdoğan, Karkamış'ın turizm potansiyeline vurgu yaptı. Ayrıca, kültüre, eğitim ve liderlik konularında da önemli mesajlar verdi. Törene birçok protokol üyesi katıldı.

29.09.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk-İtalyan Karkamış Höyük Kazısı ortaklığında tamamlanan Karkamış Arkeoparkı'ndaki Geç Hitit Saray alanında inşaatı tamamlanan koruyucu çatı için tören düzenlendi.

Karkamış Antik Kenti'nde düzenlenen törende, arp sanatçısı Çağatay Akyol, ney sanatçısı Bilgin Canaz sahneye çıktı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Tarihi alanın Karkamış'ı ve Gaziantep'i cazibe merkezi haline getirmek için önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "Karkamış Antik Kenti son zamanlarda Türkiye'de açığa çıkarılan tarihi zenginliklerden biri olacak. Hem Gaziantep'in hem Karkamış'ın turistik cazibesini artırması çok önemli." dedi.

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel gayreti ile son 20 yılda yeni arkeoparkların açıldığını ve antik kentlerin turistlerle buluşturulduğunu kaydetti.

Bilal Erdoğan, konuşmasında İsrail'e de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyaretinde kendisinin de bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, İsrail'in insanoğlunun sergileyebileceği en büyük vahşeti gösterdiğini anlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birileri bu kadar vahşileşebiliyorsa, biz de o zaman değerlerimize kültürümüze tarihimize vatanımıza sahip çıkmak için cesur olmak zorundayız. Daha güçlü olmak, daha eğitimli olmak, daha çalışkan olmak zorundayız. Bu toprakların bize vatan olarak kalabilmesi için yapılması gereken uzun soluklu işlerimiz var. Eğitime yatırım yapmalıyız, çocuklarımızı daha iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Çalışana, çalışkana itibar etmemiz gerekiyor."

Türkiye'nin en büyük akademik ödülünü çocukları, gençleri özendirmek için verdiklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza bize özgüven kazandırdığı için, cesaretle durduğu için, New York'ta bütün dünyaya soykırımı haykırabildiği için, her şeye rağmen cesaretinden duruşundan, çalışkanlığından, gayretinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler vizyoner, çalışkan, dirayetli adamlar çok fazla gelmiyor. Geldiği zaman kıymeti de bilinmeyebilir ama önünde sonunda bu toplum daha nice liderleri, dirayetli yöneticileri, entelektüelleri, vizyonerleri yetiştirme kabiliyetine fazlasıyla sahip. Dolayısıyla Batı medeniyetinin artık yavaş yavaş bırakmaya doğru ilerlediği medeniyet nöbetine, aday olabiliriz. Bu medeniyet nöbetinin takipçisi nesiller yetiştirebiliriz. Eğer bu millet bu mirasa sahip çıkararak bir medeniyet nöbetini devralabilirse dünya şimdiden çok daha adaletli, barış, huzur kardeşlik dolu bir dünya olacaktır. Çünkü bize bırakılan miras bunu gerektiriyor."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gülde bu coğrafyanın, kadim medeniyetin merkezi olduğunu kaydetti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye'nin dört bir yanının birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Tarihi, kültürel, turistik her türlü zenginliğimiz var. Gaziantep bölgesi üzerinde binlerce yıldır insan yaşamının hiç kesilmediği toprakların üzerindeyiz. Korunma ve kullanma dengesi içerisinde burayı hem koruyacağız hem de insanlığın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış'ın stratejik bir yeri ve bereketli toprakları olduğunu, Gaziantep'in kültürün başkenti olma noktasında ilerlediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, protokol üyelerine koruyucu çatıyla kapanan tarihi alanı gezdirdi.

Törene TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, rektörler ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Bilal Erdoğan, gaziantep, Karkamış, Kültür, Güncel, Turizm, Sanat, Tören, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karkamış Arkeoparkı'nda Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 03:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Karkamış Arkeoparkı'nda Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement