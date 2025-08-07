Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu

Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu
07.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir gencin aile içi tartışma sonucu tabancayla öldürülmesine ilişkin olayda, katil zanlısı babanın vurulan oğlunu hastanede ziyaret etmek yerine ablasına gitmesi üzerine jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Teknik takipte gözaltı sayısı artarken gizli tanığın ifadesi üzerine baba tutuklandı. Gizli tanık, babanın barut izini gizlemek için ellerini çamaşır suyuyla yıkadığını söyledi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Haziran'da Karkamış ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyyüp T'nin silahla vurularak öldürülmesine ilgili yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.

BABA HASTANE YERİNE ABLASININ EVİNE GİDİNCE SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Olay sonrası ağabey İbrahim Halil T, cinayet şüphelisi olarak jandarmaya tabancayla birlikte teslim olmasına rağmen jandarma ekipleri, baba Muhsin T'nin oğlunun yanına hastaneye gitmek yerine, ters istikametteki ablasının evine gitmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

İbrahim Halil T'nin tutuklanmasının ardından savcılık talimatıyla aile bireylerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, baba Muhsin T. ve amca Rasim T'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Katil zanlısı babanın oyununu gizli tanık bozdu

"BABAN YAŞLI, SEN ÜSTÜNE AL, AZ YATARSIN"

Bu süreçte jandarmaya başvuran bir kişi, gizli tanık olarak ifade verdi. Tanık, cinayetten bir gün önce Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi. Olay günü saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyduğunu belirten tanık, Eyyüp T'yi evin bahçesinde kanlar içinde gördüğünü ifade etti.

Gizli tanık ifadesinde şunları anlattı:

"Yakınları hemen arabaya binerek Eyyüp'ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Rasim T, İbrahim Halil T'ye 'baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın' dediğini duydum. Sonra Rasim T, olay yerinde bulunan mermi kovanını etrafındakilere toplattı ve İbrahim Halil T'nin elinde barut izi çıksın diye ona ateş ettirdi. Ben bu silah seslerini duydum. Bu olayı farklı şekilde organize eden Rasim T'dir."

Katil zanlısı babanın oyununu gizli tanık bozdu

"BÜTÜN KÖY BİLİYOR"

Olayda kullanılan tabancanın baba Muhsin T'ye ait olduğunu iddia eden gizli tanık, şöyle devam etti:

"Rasim T, kovanları toplatıp tabancayı İbrahim Halil'in eline sürerken, Muhsin T'ye 'ellerini çamaşır suyuyla yıka ve üstünü değiştir' diyerek onu gönderdi. Sonra Muhsin T, ilçe merkezinde oturan kardeşinin evine gitmiş. Burada banyo yapmış ve giyecek kıyafet istemiş. Jandarma olay yerine geldiğinde silah İbrahim Halil'in elindeydi. Silahta izi çıksın diye sürekli elini silaha sürüyordu ve jandarma gelene kadar silahı kimseye vermedi. Eyyüp T'yi kardeşi İbrahim Halil vurmadı, babasının vurduğunu, olayın İbrahim Halil tarafından üstlenildiğini bütün köy biliyor."

BABA GİZLİ TANIĞIN İFADESİ SONRASI TUTUKLANDI

Cinayeti işlediği iddia edilen baba Muhsin T, ifadesinde, kavga anında olay yerinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü, amca Rasim T. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen Muhsin T, "alt soydan akrabayı öldürmek" suçundan, Rasim T. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. Aile yakınlarından diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba, amca ve ağabeyin tutuklandığı soruşturma kapsamında iddianamenin hazırlanmasının ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: AA

gaziantep, Politika, Karkamış, Jandarma, Hastane, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:45:20. #7.11#
SON DAKİKA: Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.