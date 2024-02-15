Karlıova'da Dereceye Giren Öğrencilere Erzurum Gezisi - Son Dakika
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Karlıova'da Dereceye Giren Öğrencilere Erzurum Gezisi

Karlıova\'da Dereceye Giren Öğrencilere Erzurum Gezisi

Karlıova ilçesinde eğitim seferberliği kapsamında düzenlenen deneme sınavında dereceye giren 77 öğrenci, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erzurum gezisiyle ödüllendirildi. Gezi kapsamında öğrenciler okul ziyareti yaptı, Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlenceli zaman geçirdi ve Erzurum Gençlik Merkezi'nde misafir edildi. Ayrıca, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğiyle açılan Bilim Erzurum'da atölye çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldular. Öğrenciler, bu etkinlik için Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür etti.

15.02.2024 17:03
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Karlıova ilçesinde deneme sınavında dereceye giren öğrenciler, Erzurum gezisiyle ödüllendirildi.

Karlıova ilçesinde eğitim seferberliği başlatan Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 7. ve 8. sınıfta okuyup, deneme sınavında dereceye giren 77 öğrenci için Erzurum gezisi düzenlendi.

Geziye katılan öğrenciler okul ziyaretinde bulundu, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenceli zaman geçirdi, Erzurum Gençlik Merkezinde misafir edildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde açılan Bilim Erzurum'a giden öğrenciler atölye çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Geziye katılan öğrencilerden Melike Bingöl, bu etkinlik için Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ettiklerini belirtti.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da öğrencileri misafir eden Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

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