Kars'ın Kağızman ilçesinde sel felaketi: Ev ve ahırlarda hasar meydana geldi - Son Dakika
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Kars'ın Kağızman ilçesinde sel felaketi: Ev ve ahırlarda hasar meydana geldi

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Ağdam, Taşburun, Aydınkavak ve Bulanık köylerinde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi. Selde yaklaşık 10 ahır yıkıldı, 20'ye yakın eve su girdi. Olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ve DSİ ekipleri sevk edildi. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da köylerde incelemelerde bulundu.

19.06.2024 16:03
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Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

Sel nedeniyle Kağızman'a bağlı Ağdam, Taşburun, Aydınkavak ve Bulanık köylerinde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi.

Ağdam köyünden geçen kanalın taşmasıyla oluşan selde yaklaşık 10 ahır yıkıldı, 20'ye yakın eve de su girdi.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Servis ve DSİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da köylerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Kağızman ilçesinde sel felaketi: Ev ve ahırlarda hasar meydana geldi - Son Dakika

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