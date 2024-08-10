Kars'ın Selim ilçesinde traktör kazası: Kız çocuğu ağır yaralandı

Kars'ın Selim ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, baba Ahmet K'nin kullandığı traktörün römorkunda oturan 14 yaşındaki Eda Aydan K, Koşapınar köyünde seyir halindeyken dengesini kaybedip yere düştü.
Kazada römorkun altında kalan kız çocuğu ağır yaralandı.
Babası ve köylülerce Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan Eda Aydan K, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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