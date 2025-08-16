Ani Fethinin 961. Yılı Kutlandı

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 961. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitler için dualar okundu.

Kars Valisi Ziya Polat, bu toprakları yurt yapan yiğitleri, fetihler babası Sultan Alparslan ve onun ordusunu, ecdadı rahmet, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Üzerinde yaşanılan toprakların özel topraklar olduğunu anlatan Polat, "Bu toprakları 1453'te çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'lere, ebedi yurt yapan gazi Mustafa Kemal Atatürk'lere selam olsun. Bu topraklar bin yıldır Türk'ün yurdu, ilelebet Türk'ün yurdu olduğunun mührünü ilk defa Sultan Alparslan Han imzasını burada atarak gösterdi. 7 yıl sonra Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu Türk yurdu yapan ecdada saygıyla minnetle anıyoruz. Bu topraklar özel, çok güzel topraklar ama bu toprakları güzel yapan bu millettir. Bu millet dünyaya adaleti sağlamak, dünyada mazlumları korumak için yaratılmıştır. Bu millet dünyaya yüzyıllar boyu adaleti sağlamış bir millettir." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, birlik ve beraberliğin Anadolu'da bin yıldır sürdüğünü ifade ederek, "Bugün bizler Sultan Alparslan'ın cesaretini, Hz. Harakani'nin hikmetini ve milletimizin sarsılmaz kardeşliğini geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu miras bize paylaşmayı değil birleşmeyi emrediyor. Unutmayalım ki birlik varsa güç vardır, güç varsa adalet vardır, adalet varsa huzur vardır." dedi.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de Ani fethinin Türk milletinin Anadolu'daki büyük zaferlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bin yıldır bu toprakları vatan yapan iradenin ilk güçlü adımı olmuştur. Ani bin yıllı Türk varlığının bir milletin imanla yoğrulmuş azminin nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ise Ani hem güncel tarihçilerin hem de çağdaş tarihçilerin kabul ettiği Anadolu'ya giriş kapısı olduğunu ifade ederek, "Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı bilinenin aksine Malazgirt değil, Anidir. Ani Anadolu'daki Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası ve Türk İslam medeniyetimizin Anadolu topraklarında vücuda getirilen ve ilk örnekleri barındıran bir şehirdir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi sunuldu. Ani şehrinin anahtarı ile Kafkas Halk Oyunları ekibince açılan Türk bayrağı Vali Polat'a teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi de gösteri sundu.

Gösterilerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce alana getirilen 100 metrelik Türk bayrağı ile Aslanlı Kapı'dan Ebul Menuçehr Camisi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulan etkinlik, sanatçı Esat Kabaklı konseriyle sona erdi.

Törene, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kars Vali Yardımcıları Hayrettin Buğra Güzel, Aydın Göçer, Şeyma Aktaş Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.