Kars'ta Çıldır Gölü'nde Eskimo Usulü Balık Avı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Çıldır Gölü'nde Eskimo Usulü Balık Avı Başladı

Kars\'ta Çıldır Gölü\'nde Eskimo Usulü Balık Avı Başladı

Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, yüzeyi buzla kaplanan gölde Eskimo usulü av yöntemiyle balık avlamaya başladı. Balıkçı Atanur Dursun, balık sezonunun bu yıl geç başladığını ve bereketli bir yıl dilediklerini söyledi.

24.12.2024 09:27  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARS- Ardahan sınırında yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü av için balta ile açtıkları deliklerden ağlarını suya bıraktı. Balıkçı Atanur Dursun, ağların 2 gün sonra toplanacağını belirterek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, yüzeyi yaklaşık 20 santimetre buz tabakasıyla kaplanan gölde balıkçılık yapanlar, Eskimo usulü av için ağlarını suya bıraktı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde oturan Atanur Dursun, sabah erken saatlerde geldiği gölde ağlarını, buz tabakasını kırarak 15-20 metre aralıklarla açtığı deliklerden suya bıraktı.

Atanur Dursun, 2 gün sonra ağları toplayacağını söyledi. Çıldır Gölü kıyısındaki köylerde yıllardır Eskimo usulü balık avlandığını belirten Dursun, bu sene gölde buzlanmanın geçen yıllara göre 1 ay geç gerçekleştiği için balık sezonunun da geç başladığını söyledi. Eskimo usulü balık avında sezonun açılışını yaptığını ifade eden Dursun, bereketli bir yıl diledi. 40 yıldan fazladır gölde balık avlayarak ailesini geçindirdiğini ifade eden Atanur Dursun, bölgedeki köylerde yaşayan birçok kişinin de ekmeğini balık avlayarak kazandığını belirtti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çıldır Gölü, Hava Durumu, Balıkçılık, 3-sayfa, Ardahan, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Çıldır Gölü'nde Eskimo Usulü Balık Avı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
15:31 Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
15:27 Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı
15:27 Küçükçekmece’de yılbaşı ağacına baltalı saldırı Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
15:26 Kamuya KPSS’siz çok sayıda personel alınacak Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 11:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Çıldır Gölü'nde Eskimo Usulü Balık Avı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.