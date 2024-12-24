Kars\'ta Çıldır Gölü\'nde Eskimo Usulü Balık Avı Başladı

Güncel

KARS- Ardahan sınırında yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü av için balta ile açtıkları deliklerden ağlarını suya bıraktı. Balıkçı Atanur Dursun, ağların 2 gün sonra toplanacağını belirterek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, yüzeyi yaklaşık 20 santimetre buz tabakasıyla kaplanan gölde balıkçılık yapanlar, Eskimo usulü av için ağlarını suya bıraktı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde oturan Atanur Dursun, sabah erken saatlerde geldiği gölde ağlarını, buz tabakasını kırarak 15-20 metre aralıklarla açtığı deliklerden suya bıraktı.

Atanur Dursun, 2 gün sonra ağları toplayacağını söyledi. Çıldır Gölü kıyısındaki köylerde yıllardır Eskimo usulü balık avlandığını belirten Dursun, bu sene gölde buzlanmanın geçen yıllara göre 1 ay geç gerçekleştiği için balık sezonunun da geç başladığını söyledi. Eskimo usulü balık avında sezonun açılışını yaptığını ifade eden Dursun, bereketli bir yıl diledi. 40 yıldan fazladır gölde balık avlayarak ailesini geçindirdiğini ifade eden Atanur Dursun, bölgedeki köylerde yaşayan birçok kişinin de ekmeğini balık avlayarak kazandığını belirtti.