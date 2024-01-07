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Kars'ta dağcılar Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri andı - Son Dakika
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Kars'ta dağcılar Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri andı

Kars'ta bir araya gelen dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesinde şehitleri anarak dua etti. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen etkinlikte, 94 dağcı fırtınaya rağmen zirveye ulaştı ve burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılar, şehitleri andıktan sonra sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Kars\'ta dağcılar Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında şehitleri andı
07.01.2024 - 22:38,
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Kars'ta bir araya gelen dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesinde şehitleri andı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında çeşitli illerden gelen 94 dağcı, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde Selim ilçesinin Sarıgün köyünde buluştu.

Sabah saatlerinde 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanışa başlayan dağcılar, dağın 2 bin rakımında etkili olan fırtınaya rağmen zirveye ulaştı.

Zirvede, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, burada şehitler için dua etti.

Dağcılar, şehitleri andıktan sonra zirveden sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

Ekip lideri Ali Rıza Işık, gazetecilere, TDF Kars temsilciliğinin öncülüğünde, TDF Osmaniye temsilciliği rehberliğinde Allahuekber Dağı'nın zirvesinde olduklarını kaydetti.

Programa Türkiye'nin dört bir yanından dağcıların katıldığını ifade den Işık, "Burada zirve yapan 94 dağcıyı kutluyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi

Etkinlikte görevli Harun Çalkın, güzel bir program gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 rakımında şehitlerimizi andık. 'Çanakkale bizim için neyse Sarıkamış'ta odur' diyerek bu organizasyonlara vesile olduğu için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Organizasyona katılan tüm dağcı arkadaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.

Dağcı Hatice Sarıtaş da tırmanışa Kocaeli'den katıldığının belirterek, dağın zirvesinde şehitleri anıp dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta dağcılar Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri andı - Son Dakika
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