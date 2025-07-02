Kars'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kars'ta cinayet suçundan 34 yıl 6 ay 42 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, Susuz ilçesinde yakın akrabasını öldürme suçundan aranan K.V'nin (51) yakalanması için operasyon düzenledi.
Saklandığı evde yakalanan K.V, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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