Kars\'ta Kadın Veterinerlerin Özverili Aşı Çalışmaları

07.03.2026 13:04
Zorlu kış koşullarında kadın veterinerler, Kars'taki hayvanların aşılamasını yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kars'ta il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kadın veterinerler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra köy, yayla ve mezralara giderek hayvanları aşılıyor.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan ve bazı köylerde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kentte, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle besiciler yılın yaklaşık 6 ayında hayvanlarını kapalı alanda besliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 30 kadın veteriner, kentteki 600 bin büyükbaş, 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanın sağlığını korumak için her koşulda sahada çalışma yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen aşı programını düzenli uygulamak için fedakarca görev yapan kadın veterinerler, bunun için köylerdeki muhtarlarla koordineli çalışıyor.

Sabah erken saatlerde soğuk hava deposundaki aşıları hazırlayıp yola çıkan veterinerler, araçlarla ulaşamadıkları yerlere ise yürüyerek gidiyor.

Karlı ve zorlu arazileri bazen yürüyerek aşıyorlar

Kar, kış, yağmur ve çamur demeden bazen hayvanlara ulaşmak için dondurucu soğukta karlı ve zorlu arazileri aşmak zorunda kalan kadın veterinerler, şap, şarbon, septisemi, brusella aşısı yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyor.

Veteriner hekim Melike Gül Turan, AA muhabirine, kar kış demeden aşılama çalışmasına devam ettiklerini söyledi.

Her koşulda sahada olduklarını ifade eden Turan, "Kars'ta kış ayları soğuk ve karlı geçiyor, metrelerce kar bile olsa aşı çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Cangül Şahin ise kış ve coğrafya zor olsa da mesleklerini severek yaptıklarını belirtti.

Çok zor şartlarda çalıştıklarına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"15 yıldır buradayım, işimi severek yaptığım için zorlanmıyorum ama şartlar zor. Bu karda yürümek çok zor, kayarak yürüyorsun, köpekler var. Ahırlarda bazı hayvanlar sakin, bazıları ise asabi, hırçın oluyor. Sağ olsun vatandaşlar da bize yardımcı oluyorlar. Önemli olan bu işi severek yapmak, mesleğimizi severek yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının bize ulaştırmış olduğu aşıları her koşulda biz de vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz, hayvan sağlığını koruyarak insan sağlığını da korumuş oluyoruz."

"Şartlarımız zor ama mesleğimizi severek yapıyoruz"

Şükriye Yiğitpaşa da bu sene çok kar yağışı olduğundan bahsederek, "Kar miktarı çok fazla, yağmur çamur çok fazla oluyor. Biz de bunları aşarak en iyi şekilde hizmeti sunmaktayız. Kadın olarak şartlarımız zor ama mesleğimizi sevdiğimiz için işimizi severek yapmaktayız. Elimizden gelen en iyi şartları ve koşulları sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kevser Erk de şartlar ne kadar zor olsa da bakanlığın sağladığı aşıları besicilere ulaştırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafi koşulların zorluğunun yanı sıra mesleki zorluklar da kadınlar açısından görülmektedir. Çünkü hayvanlara yönelik çalıştığımız için risk altında oluyorsunuz. Ahırda hayvan sahipleri yardımcı olmaya çalışıyor ama dışarıda da hem hava koşulları hem de köpekler, dışarıdaki diğer hayvanlardan dolayı zorluk çekebiliyoruz. Mesleki zorluklar var ancak bakanlığımızın desteklemeleri ve aşılamaları sayesinde köylü ve yetiştiricilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

