Kars\'ta Kış-2025 Tatbikatı

Güncel

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak askerlerin de katılımıyla Kars'ta düzenlenen Kış-2025 tatbikatından görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, tatbikatta yer alan Kazak askerlerin gerçekleştirdiği operasyonların görüntülerine yer verildi.

Çetin kış şartlarında askerlerin savaşa hazırlığının güçlendirilmesini amaçlayan tatbikata Kazakistan Kara Kuvvetlerinin operasyonel ekibinin de katıldığı belirtilen açıklamada, "Askerler, dağlı ve karlı bölgede 'savaş operasyonları' gerçekleştirdi." denildi.

Tatbikata Kazakistan'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, ABD, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Pakistan ve diğer ülkelerden 2 bine yakın askerin katıldığı belirtilen açıklamada, "Kazakistanlı askerler, tatbikatta komuta noktalarında karar alma sürecinde yer aldı. Subayların görevi, aşırı kış koşullarını dikkate alarak pratik eylemler planlamak ve önlemler geliştirmekti." ifadeleri kullanıldı.