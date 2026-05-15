Kars'ta Maganda Kurşunu Davasında Cezalar Açıklandı

KARS'ta evinin önünde oyun oynarken başına isabet eden maganda kurşunu sonucu 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin davada Kazım Yeltekin'e müebbet hapis cezası verilirken; sanıklardan Ahmet Adıgüzelli 28 yıl ceza aldı. 2,5 yıl hapis cezası alan Yakup Yeltekin adli kontrolle serbest kalırken, Mehmet Adıgüzelli beraat etti.

Kars'ta İnönü Caddesi'nde 29 Ekim 2024 tarihinde bir düğün salonuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sırasında, olay yerine yaklaşık 150 metre mesafede akülü arabasıyla oynayan Muhammed Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Anne Meltem Erdağ duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde 'Yaşamaya hakkım var' yazılı tişörtle geldi. Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi. Katılımcılardan bazıları, 'Cennet kuşu Muhammed Poyraz' yazılı tişörtler giydi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLSUN'

Duruşmada söz alan Meltem Erdağ, oğlunun 15 gün sonra doğum günü olduğunu belirterek, "Oğlum Kurban Bayramı'na 'Kuzu Bayramı' derdi. Bugün hem doğum günü hem bayram hediyesi olarak en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Baba Murat Erdağ da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, olayda silah kullanan sanıklardan Kazim Yeltekin hakkında; Muhammed Poyraz Erdağ'a yönelik eylemi nedeniyle 'Olası kastla çocuğun ölümüne sebebiyet verme' suçundan müebbet hapis cezasına, Ahmet Adıgüzelli'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl hapis cezasına, '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan ise 1 yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Davanın bir diğer sanığı Ahmet Adıgüzelli ise Kazim, Yağup, Yusuf Yeltekin'e yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her bir kişi için ayrı ayrı 9'ar yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezası alan Ahmet Adıgüzelli'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TAHLİYE VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Mahkeme heyeti, diğer sanıklardan Yağup Yeltekin'in Ahmet Adıgüzelli'ye yönelik 'Haksız tahrik altında silahla tehdit' suçundan 1 yıl 6 ay, 'Ruhsatsız silah'tan 1 yıl hapis cezası verdi. Yağup Yeltekin, şartlı tahliye ile serbest bırakılırken; mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Yeltekin'in tahliye ve beraatine; tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Adıgüzelli'nin beraatine karar verdi.