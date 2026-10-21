Kars'ta sıcaklık 1 dereceye düştü, Sarıkamış ve Ardahan'da sis ile kırağı etkili oldu

KARS/ Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'da sis ve kırağı etkili oldu.

Kars'ta iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 1 dereceye düştü.

Sabah saatlerinde Keklik Vadisi kırağıyla beyaza büründü.

Hançerli düzü mevkisinde de sis oluştu, araçların camları ve bitkileri kırağı tuttu.

Ardahan

Ardahan'da hava sıcaklığının düşmesiyle sabaha karşı kent merkezinde oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sis, Ardahan- Artvin kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli ve kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.