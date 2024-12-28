Kars\'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 23 Yaralı

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KARS'ın Selim ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandığı kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Erzurum- Kars kara yolu Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Kars'a gitmekte olan 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 23 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,