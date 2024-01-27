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Kars'taki Ani Ören Yeri Kış Mevsiminde Ziyaretçilerini Karla Kaplı Güzelliğiyle Ağırlıyor - Son Dakika
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Kars'taki Ani Ören Yeri Kış Mevsiminde Ziyaretçilerini Karla Kaplı Güzelliğiyle Ağırlıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunuyor ve yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ani, tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca medeniyetin yaşam bulduğu bir yer olup, Hristiyan ve Müslümanların bir arada yaşadığı bir antik şehirdir. Ani, kış mevsiminde de ziyaretçilerini çeken bir turistik cazibe merkezidir ve trenle gelen turistlerin ilk durağıdır. Ani'nin beyaz örtüyle kaplı güzelliği, ziyaretçileri büyülemektedir.

Kars\'taki Ani Ören Yeri Kış Mevsiminde Ziyaretçilerini Karla Kaplı Güzelliğiyle Ağırlıyor
27.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:51
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri, ziyaretçilerini kış mevsiminde karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor.

Türkiye- Ermenistan sınırında yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, Arpaçay ilçesinin iki derin dar boğazının ortasında yer alıyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de, 970-1320 tarihleri arasında Ermenice, Yunanca, Türkçe, Arapça, Gürcüce, Farsça olmak üzere en az altı dil konuşulurken, Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor.

"Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserleri ziyaret etme fırsatı buluyor.

Trenle gelen turistlerin ilk durağı Ani oluyor

Ankara'dan yola çıkan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile kente gelen turistlerin ilk uğrak noktası olan Ani, şu sıralar misafirlerini beyaz örtüyle kaplı güzelliğiyle ağırlıyor.

Tarihi yapıların karla kaplandığı ören yeri, kış mevsiminde de yoğun ziyaret ediliyor.

Aydın'dan gelen Neşe Yazıcı, AA muhabirine, kar yağışıyla beyaza bürünen Ani'ye hayran kaldığını söyledi.

Bölgeyi çok beğendiğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ani, eşsiz bir yer, çok farklı bir havası, kendine has bir büyüsü var. Bunu hissetmek için geldim. Burada yürüyüp zamanın nasıl geçtiğini hissetmek istedim. Ani'nin kültürel bir mozaik, ülkemizin ne kadar zengin olduğunu gördüm. İç içe geçmiş kültür ve inançları bir arada görmek beni çok mutlu etti. Çok özel bir coğrafyada yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu hissetmiş olmak da çok güzel."

Meltem Balcıoğlu ise Ani'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Bu coğrafya büyüleyici, buranın tarihi hepimizi çok etkiledi ve bir daha geleceğiz. Ani beyaza bürünmüş haliyle daha büyüleyici oldu. Yabancı turistler buranın kıymetini biliyorlar, çok fazla yabancı gördüm. Umarım biz de daha çok ilgi gösteririz. Ulaşım çok kolay, buraya geziler yaygınlaştırırlarsa daha güzel olur." dedi.

İzmir'den gelen Birgül Kaygısız da Ani'nin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyleyerek, herkesi bu tarihi güzelliği gezmeye davet etti.

Kaynak: AA
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Dünya, Kars, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

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