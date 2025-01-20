Karşıyaka Belediyesi, 32 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi Kurdu

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 32 çalışanıyla "Arama Kurtarma Ekibi" kurdu. AFAD'dan kentsel arama kurtarma eğitimi alan ekip, Mart ayında da saha eğitimlerine geçerek hazırlıklarını sürdürecek. İlk eğitimin ardından düzenlenen sertifika törenine katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Dilerim bu ekibe asla ihtiyaç olmaz. Ama olduğu zaman da hazır bir şekilde afetleri karşılıyor olacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afetlerde yaşanan acıların tekrarlanmaması amacıyla olası afetlerde ve acil durumlarda görev yapacak bir Arama Kurtarma Ekibi kurdu. Kurumda görev yapan 32 işçi ve memurdan oluşan ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İzmir'deki yerleşkesinde hafif seviye arama kurtarma eğitimi aldı. Bir haftalık harita, pusula, GPS ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) eğitimlerini başarıyla tamamlayan Karşıyaka Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne törenle katılım belgeleri verildi. Ekip, 3-10 Mart tarihleri arasında da ikinci etaba geçerek saha eğitimlerine başlayacak.

Ünsal: "Dilerim bu ekibe asla ihtiyaç olmaz"

Eğitim çalışmalarını ziyaret ederek ekiple ve AFAD yetkilileriyle bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Türkiye ve özelinde İzmir bir afet bölgesi… Yakın zamanda yaşadığımız yıkıcı depremler, son olarak Ağustos ayında yaşadığımız büyük yangın, bizim bu konuda ne kadar özenli davranmamız gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu kapsamda elimizi taşın altına koyduk ve Karşıyaka Arama Kurtarma Ekibi'ni kurduk. Toplam 32 kişiden oluşan bu ekip, bir haftalık ilk eğitimini bu merkezde aldı. Dilerim bu ekibe ve bu anlamda hizmet veren hiçbir ekibe asla ihtiyaç olmaz. Ama olduğu zamanda da hazır bir şekilde bu afetleri karşılıyor olacağız" diye konuştu.

Ekinci: "Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de "Yerel yönetimlerimizin rutin çalışmalarını bir adım daha ileriye götürerek arama kurtarma ekibi kurmalarını ve bunları profesyonellik noktasına getirmelerini takdirle karşılıyorum. Bu kararı vermelerinden dolayı da Karşıyaka Belediye Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. AFAD olarak, kendilerine elimizden gelen her türlü desteği vermek boynumuzun borcudur. Bu talebi asla karşılıksız bırakamazdık. En iyi şartlarda yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik, bundan sonra da edeceğiz" dedi.