Kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanları pompalı tüfekle vurdular - Son Dakika
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Kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanları pompalı tüfekle vurdular

Kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanları pompalı tüfekle vurdular

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kundaklandığı iddia edilen faytonu söndürmek için dışarı çıkanlara ateş açıldı. Saldırı sonucunda Fikriye Silistireli hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

05.07.2024 15:15
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen garip olayda kan aktı. Husumetlileri tarafından faytonu kundaklanan kadın, aracını söndürmeye çalıştığı sırada vurularak öldürüldü.

HUSUMETLİLER FAYTONU KUNDAKLADI

Olay, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton, iddiaya göre evlerinin yakınında park halindeyken husumetli oldukları kişilerce kundaklandı.

Kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara kurşun yağdı: 1 ölü, 5 yaralı

SÖNDÜRMEK İÇİN DIŞARI ÇIKANLARA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Yanan faytonu görüp söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Silistireli ve 5 yakını yaralandı.

Kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara kurşun yağdı: 1 ölü, 5 yaralı

FAYTON SAHİBİ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikriye Silistireli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara kurşun yağdı: 1 ölü, 5 yaralı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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