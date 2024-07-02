Kartal Akademi Öğrencileri LGS'de Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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Kartal Akademi Öğrencileri LGS'de Başarıya Ulaştı

Kartal Belediyesi'ne bağlı Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu öğrencileri, Lise Giriş Sınavı'nda elde ettikleri başarılar ile kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor.

02.07.2024 11:13  Güncelleme: 11:45
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'ne bağlı Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu öğrencileri, Lise Giriş Sınavı'nda elde ettikleri başarılar ile kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. 2023-2024 Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) açıklanan sonuçlara göre, akademi öğrencilerinin yüzde 70'i başarılı olurken, Emir Ali Ünder aldığı puan ile Türkiye genelinde 0,76'lık dilime girmeyi başardı.

Kartal Akademi'nin öğrencileri, Kartal Belediyesi'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Geçen yıl akademi bünyesinde eğitim gören yüzlerce öğrenci, lise ve üniversite giriş sınavlarında başarılı olurken, Kartal Akademi Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu öğrencileri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da başarılarından söz ettirdi.

LGS sonuçlarına göre, Akademi öğrencilerinin yüzde 70'i başarılı olurken, akademi öğrencilerinden Emir Ali Ünder Türkiye genelinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralamasında yerini aldı. Ayrıca, yine 8 öğrenci de başarı ortalamasına göre Türkiye genelindeki yüzde 5'lik dilimde yer aldı.

"Eğitimin her aşamasında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,  "Kartal Akademisi, öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlamak amacıyla büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyor. Bu yıl Lise Giriş Sınavı'nda öğrencilerimizin yüzde 70'inin başarı göstermesi, emeklerimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle Emir Ali Ünder'in aldığı yüksek puan ile Türkiye genelinde en yüksek puanı yapan bin öğrenci arasına girmesi, Kartal Belediyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Bu başarı, yalnızca Emir Ali'nin değil, tüm öğrencilerimizin ve onlara destek olan ailelerinin ortak bir zaferidir" dedi.

"Bu başarı, öğretmenlerimizin yetkinliğini gösteriyor"

Başkan Gökhan Yüksel, akademi öğrencilerinin başarısında en büyük pay sahiplerinin öğretmenlerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca, yine akademi öğrencilerimizden 8 öğrencimiz de Türkiye genelindeki yüzde 5'lik dilimde yer alması, Kartal Akademi'nin eğitimde ne denli başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu öğrencilerimizin elde ettiği başarılar, onların azmi ve çalışkanlığının yanı sıra, öğretmenlerimizin de ne kadar fedakar ve yetkin olduğunun bir göstergesidir.

Bizler, Kartal Belediyesi olarak, eğitimin her aşamasında gençlerimizin yanında olmaya, onları en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Kartal Akademi'nin başarılarını artırmak ve daha fazla gencimizin hayallerine ulaşmasına yardımcı olmak için var gücümüzle çalışacağız.

Sevgili öğrencilerimizi, bu büyük başarılarından dolayı tebrik ediyor, daha nice başarılara imza atmalarını diliyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve bizler, onların başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğiz.

Velilerimize de bu süreçte çocuklarına verdikleri destek ve emekleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte, el ele vererek daha nice güzel başarılara imza atacağız."

Kaynak: ANKA

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