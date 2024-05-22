Kartal Belediyesi Kreşlerine Ön Kayıt Başlıyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Kreşlerine Ön Kayıt Başlıyor

Kartal Belediyesi Kreşlerine Ön Kayıt Başlıyor

Kartal Belediyesi kreşlerine ön kayıt başvuruları, 24 Mayıs-3 Haziran arasında belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak. Öğrenci yerleştirmeleri ise noter huzurunda çekilişle belirlenecek.

22.05.2024 10:22  Güncelleme: 10:25
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi kreşleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılına 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Kreşlere ön kayıt başvuruları, 24 Mayıs-3 Haziran arasında belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak. Öğrenci yerleştirmeleri ise noter huzurunda çekilişle  belirlenecek.

Kartal Belediyesi kreşlerine, yeni dönem kayıtları başlıyor.  Kreşler için yapılacak ön başvurular 24 Mayıs-3 Haziran arasında, 'www.kartal.bel.tr' üzerinden gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişinin ardından, ön başvuruların kesin sonuçları ise yine belediyenin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

"En değerli yatırımlarımızı, çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede hizmet veren 15 Çocuk Gelişim Merkezi ile Türkiye çapında örnek teşkil ettiklerini ve yeni eğitim dönemi için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "En değerli yatırımlarımızı, çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Kreşlerine Ön Kayıt Başlıyor - Son Dakika

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