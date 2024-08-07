Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Buluşmalarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Buluşmalarına Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi \'Mahallemi Dinliyorum\' Buluşmalarına Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmalarının bu seferki adresi, Karlıktepe Mahallesi oldu. İlçenin beş yıllık yol haritasının vatandaşlar ile birlikte belirleneceği toplantılara, katılım yoğun oldu.

07.08.2024 11:22  Güncelleme: 12:55
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmalarının bu seferki adresi, Karlıktepe Mahallesi oldu. İlçenin beş yıllık yol haritasının vatandaşlar ile birlikte belirleneceği toplantılara, katılım yoğun oldu.

Kartal Belediyesi'nin 'Mahallemi Dinliyorum' toplantılarının ikinci durağı, Belediye tarafından kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete açılan Karlıktepe Spor Parkı oldu. İlçenin 20 mahallesinde 2024-2029 stratejik plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmaların Karlıktepe Mahallesi'ni kapsayan buluşmaya, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Karlıktepe Mahallesi'nin eski ve yeni muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Umut Veli Develi'nin yönettiği Mahallemi Dinliyorum Buluşması'nda vatandaşların soruları alınmadan önce, büyük ekranda vatandaşlar ile bir karekod paylaşıldı. Karekodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Belediye'nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı.

Stratejik plan fikirlerinizden etkileniyor

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, vatandaşların sorularını ve fikirlerini dinledi. Tüm soruların, taleplerin, önerilerin ve görüşlerin değerlendirileceğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu akşam burada 7'den 70'e komşularımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetimiz kayıt altına alınmakla birlikte sizlerin belirttiği görüş, öneri ve taleplerinizin bir kısmı bizim programımıza dahil edilmiş olacak. Biz bu sorunları ilk defa burada duymuyoruz. Yıl içerisinde mahalle muhtarlarımızla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ve KİMER (Komşu İletişim Merkezi) Saha Çözüm Ekibimiz mahallenizi ziyaret edip sizlerle anket yaptığında biz mahallenizde ki sorunlardan haberdar olmuş oluyoruz. Bugün burada gerçekleştirmiş olduğunuz mini ankette de görmüş olduğumuz üzere bizlere en fazla KİMER (Komşu İletişim Merkezi) aracılığıyla ulaşıyorsunuz ve sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Bizler de sizlerden aldığımız bu talepler üzerine önümüzdeki 5 yıllık sürecimizin yol haritasını çizmiş oluyoruz.

"Sokak hayvanlarının hayatına kast edecek hiçbir karara imza atmayacağız"

Sizlerle birlikte iletişimde kalarak el ele verip sorunlarımızı bir nebze de olsa azaltacak ve sizlerin fikirleriyle Kartal'a değer katmaya devam edeceğiz. Sokak hayvanlarının hayatına kast edecek hiçbir karara imza atmayacağız. Bunun bilinmesini istiyorum.

"Hizmetimiz ile mahallenin sağlık ocağı ihtiyacını karşılamış olacağız"

Karlıktepe'ye taşıyacağımız poliklinik hizmetimiz ile mahallenin sağlık ocağı ihtiyacını karşılamış olacağız. Millet bahçesi projesinin olduğu bölgede yeni bir yol açılarak o bölgedeki karanlık alanlar ortadan kaldırılacak. Oranın gelişimi bize yukarıdan aşağıya yeni alanlar kazandırmış olacak. Sokaklardaki semt pazarlarımızı bir noktada toplamak konusunda da adımlarımız olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Buluşmalarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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