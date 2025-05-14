Kartal Belediyesi'nden Besin Alerjisi Farkındalık Etkinliği

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi kreş öğrencileri, Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla Türkiye'nin ilk alerjiye duyarlı eğitim kurumu olan Kartal Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kartal Belediyesi ve Alerji ile Yaşam Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde, kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde besin alerjisi temalı kurabiye yaptı. Çocuklar, alerji konusunda bilinçlenirken aynı zamanda eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinliğe öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç, Alerji ile Yaşam Derneği Üyesi Pınar Batman katıldı.

Pınar Batman, besin alerjisine ilişkin öğrencilere sunum yaptı. Sunum ve etkinlik aracılığıyla çocukların hem sağlık konusunda bilinçlenmesi hem de üretici etkinliklerle gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Sunumun ardından miniklerle birlikte kurabiye yapan Batman, alerjiye karşı duyarlı beslenmenin önemine dikkati çekti.

Etkinliğin ardından Dilek Kars, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Batman'a çiçek takdim etti.