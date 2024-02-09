KARTAL'da Polis Ekipleri Tarafından Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
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KARTAL'da Polis Ekipleri Tarafından Denetimler Gerçekleştirildi

KARTAL'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 300 polisin katılımıyla umuma açık alanlar ve restoranlar denetlendi. Kontrol noktalarından geçen araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Yakacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu ve gözaltına alındı.

09.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
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KARTAL'da 300 polisin katılımıyla umuma açık alanlar ve restoranlar denetlendi. Oluşturulan kontrol noktalarından geçen araçlar durdurularak aramalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polisin katılımı ile akşam saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Umuma açık alanlar ile kafe ve restoranlara şok baskınlar düzenlenirken, kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Yakacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Yakacık Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan ana yollarda oluşturulan kontrol noktalarından geçen araçlar tek tek durdurularak aramalar yapıldı.

KARTAL\'da Polis Ekipleri Tarafından Denetimler Gerçekleştirildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KARTAL'da Polis Ekipleri Tarafından Denetimler Gerçekleştirildi - Son Dakika
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